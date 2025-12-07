聯準會內部分歧 市場預料連3降息成定局

我的頻道

中央社／華盛頓7日綜合外電報導
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）
美國聯邦準備理事會（Fed）即將召開今年最後一次利率會議，儘管內部意見異常分歧，但金融市場仍普遍認為，聯準會連續3次降息幾已成定局。

聯準會預定本月10日至11日，舉行今年最後一次利率決策會議。

聯準會上回於10月開會時，主席鮑爾（ Jerome Powell ）曾表明12月是否再度降息，並非「板上釘釘 」的事；當時他指出，聯準會內部對後續政策方向「存在明顯分歧」。

聯準會最近一次會議紀錄顯示，隨著總統川普的關稅措施發酵，許多官員預期核心通膨可能進一步上揚。

決策官員通常會調高利率，來抑制物價上漲；但在就業市場快速惡化情況下，則可能降息來提振經濟。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams），近期發表支持降息的評論。

隨著鮑爾明年5月將卸任主席，聯準會將進入重大變革期。

川普不斷批評鮑爾未能更積極降息，在本週暗示他將提名首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）接任鮑爾職位。

無論川普提名誰，都需經美國參議院通過確認。

義大利聯合信貸集團（UniCredit）預測，「政治干預對聯準會政策的影響將會有限」，但不排除產生更深遠的後果。

聯合信貸集團強調：「我們並未假設川普將實質掌控聯準會，但這種結果的『風險不可忽視』。」

