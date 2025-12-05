我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家長呼籲曼達尼 留任市教育總監

紐約皇后區社區籲市府 兌現增設警局承諾

台積電打槍…孫正義水晶計畫經磋商後大改 將在全美蓋「川普工業區」

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
軟銀執行長孫正義今年稍早構想的「水晶園區計畫」傳出大改，在經和川普政府多次磋商後，將改為在全美各地興建「川普工業園區」。 （美聯社）
軟銀執行長孫正義今年稍早構想的「水晶園區計畫」傳出大改，在經和川普政府多次磋商後，將改為在全美各地興建「川普工業園區」。 （美聯社）

軟銀集團（Softbank）執行長孫正義一直懷著與川普政府合作復興美國製造業的宏大夢想，並在今年稍早傳出構想了名為「水晶園區計畫」（Project Crystal Land）的計畫。

但在經過與白宮和商務部官員的數月磋商後，這項計畫細節據傳出現改變，將從原本要在亞利桑納州打造一座AI工業城市，變成要在全美各地建設「川普工業園區」。

美國媒體引述知情人士報導，在過去六個月裡，孫正義的水晶園區計畫發生了很大變化。在今年春季開始的幾次會議裡，孫正義向商務部長盧特尼克等美國高級官員所提出的計畫是，要在鳳凰城北方的亞利桑納沙漠裡斥資1兆美元打造一座工業城市，裡面包含遍布機器人的半導體製造廠、晶片封裝廠、加工廠，以及員工和管理人員的住處，整座城市大小大概和洛杉磯一樣。

但隨著幾場會議開下來，這項計畫的藍圖出現了改變。一名政府官員表示，美國政府開始推動在全美各地的聯邦土地上建立一個「川普工業區」網絡，而不是一個巨型開發案。孫正義據悉也根據這些討論提出了「水晶園區計畫」的修訂版。拿掉原本計畫中的未來風機器人和員工住房，第一階段計畫資金將使用日本政府7月達成貿易協議時承諾的資金，這些資金最快可能在2026年初開始流入。

川普據悉已表達概念上支持孫正義的計畫，而軟銀和美國政府的磋商仍在持續中。但即使是孫正義構想的修訂版，能否實現也仍很難說。這可需要在日本投資之外再取得龐大資金、獲准使用聯邦土地，以及更進一步規劃所有工廠要生產的東西和由誰建造等細節。

針對上述計畫的第一階段，孫正義據悉已接洽了東芝、村田製作所和Fujikura等日廠，尋求對投資資料中心基礎設施製造的承諾。孫正義的未來目標據悉是興建晶片製造廠。

據知情人士表示，軟銀早先曾就「水晶園區計畫」與台積電接洽，但台積電已表達不感興趣。

川普 軟銀 台積電

上一則

美股2026估漲10% 德銀喊史坦普500衝8,000點 但美銀潑冷水

延伸閱讀

黃仁勳遊說無效？兩黨提SAFE法案 阻Nvidia先進晶片銷中

黃仁勳遊說無效？兩黨提SAFE法案 阻Nvidia先進晶片銷中
川普政府將「全力推動」機器人產業 相關概念股暴紅

川普政府將「全力推動」機器人產業 相關概念股暴紅
台灣處境持續被耍

台灣處境持續被耍
盧特尼克指台將訓練美勞工 施振榮：國力延伸

盧特尼克指台將訓練美勞工 施振榮：國力延伸

熱門新聞

英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光