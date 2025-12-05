我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

川普政府將「全力推動」機器人產業 相關概念股暴紅

財經新聞組／綜合報導
川普政府有意挺機器人 資料來源：綜合報導
川普政府有意挺機器人 資料來源：綜合報導

美國政治新聞網站Politico引述知情人士報導，川普政府考慮在明年發布機器人相關的行政命令，助攻產業，美國商務部長盧特尼克最近已和多家機器人業者會面，強調將「全力推動」美國機器人產業發展。

川普政府有意力挺機器人，有望引爆新一波大商機。由於台灣擁有「非紅供應鏈」的優勢，可望繼無人機之後，再成為美國機器人的製造中心。

相關報導催動全球機器人類股全面爆發，美國相關概念股3日率先起跑，特斯拉漲4.1%、Richtech大漲18.5%、掃地機器人製造商iRobot更狂漲73.9%。市場買氣一路延燒至4日亞股，日本工業機器人大廠安川電機上漲11%，Fanuc上漲13%；南韓Hyundai Autoever大漲27%，斗山機器人漲7%；台灣所羅門、能率、羅昇等都攻上漲停板。

Politico引述知情人士報導，商務部發言人說，致力於機器人和先進製造，這些是帶領關鍵生產回流美國的要件。運輸部也正準備宣布成立機器人工作小組，最快可能在年底前公布。

機器人是最被看好的實體AI應用之一，台積電董事長魏哲家、Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克都高度按讚。黃仁勳曾高喊「機器人的ChatGPT時刻即將到來」，除了受到矚目的人形機器人發展，他先前也特別點名自駕車會是落實機器人的第一個主要商業應用。

輝達先前宣布推出Jetson Thor超級電腦，並強調是一款功能強大的全新AI機器人電腦，讓機器人能與人類及實體世界進行即時、智慧互動，解鎖對於人形機器人與手術輔助等高效能實體AI應用中至關重要的即時推論技術，可驅動各產業中數百萬台的機器人。

馬斯克更盛讚：「人形機器人將成為史上最大的產業或產品，比手機或任何其他東西更大，因為每個人都會想要一台、甚至更多台機器人。」

人形機器人 AI 特斯拉

上一則

大摩接洽潛在機構投資人 計畫降低AI領域曝險

下一則

Fed新主席若激進降息 分析憂美版「特拉斯事件」恐上演

延伸閱讀

川普挫敗 大陪審團拒絕再次起訴紐約州檢察長詹樂霞

川普挫敗 大陪審團拒絕再次起訴紐約州檢察長詹樂霞
美貿易代表：川普調整有成 美中貿易縮水是正確方向

美貿易代表：川普調整有成 美中貿易縮水是正確方向
川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議 效力堪慮

川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議 效力堪慮
日經：黃仁勳示警中國推動AI版一帶一路企圖心

日經：黃仁勳示警中國推動AI版一帶一路企圖心

熱門新聞

英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...