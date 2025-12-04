我的頻道

聯邦停擺餘波 Section 8租屋補助延發放

霍楚提錄影申請醫助善終 再掀辯論

不是晶片 黃仁勳點出AI未來發展主要瓶頸 估科技業者將這樣解決

編譯林文彬／綜合外電
圖為Nvidia執行長黃仁勳。（路透）
Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳表示，抑制人工智慧（AI）未來發展的將不是晶片而是電力，科技巨擘預料將開始以自家核能反應爐向旗下資料中心供電。

黃仁勳接受美國Podcast主持人羅根（Joe Rogan）訪問時，被問到能源是當前AI發展一大瓶頸的說法是否正確。黃仁勳認同這種看法，暗示電力供給將決定AI業能以多快速度發展及走到多遠，而非圖形處理器（GPU）。

羅根接著提及Google正在興建核能發電廠來經營旗下一座AI工廠，黃仁勳對此表示沒聽說這項消息，但他認為許多小型核能反應爐未來六至七年將如雨後春筍般出現。黃仁勳說：「這可能是最聰明的作法，不只減輕電網負擔，業者還能根據需求盡可能興建核能發電廠，而且電力能回頭貢獻給電網，這點很重要。」

黃仁勳稱讚美國總統川普拯救AI業，認為如果沒有川普積極的能源政策，美國AI業不可能締造目前的成長。黃仁勳說：「如果沒有川普促進成長的能源政策，我們就無法興建AI工廠，也無法打造晶片工廠，興建超級電腦工廠當然也是不可能的任務。」

另一方面，黃仁勳也認為，AI競賽贏家不會由單一突破性進展決定，AI崛起是全球持續已久的技術優勢競賽最新篇章。從第二次世界大戰到冷戰，這場競賽持續重塑地緣政治情勢。

黃仁勳並坦言AI最終會發展到什麼地步，目前仍不得而知，「我不確定，而且我認為沒人真正知道」。

