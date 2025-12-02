我的頻道

咬破會流心 好市多這款冷凍巧克力球新上架就被瘋搶

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

亞馬遜火速推最新自研AI晶片Trainium3 槓Nvidia與谷歌 主打高性價比

編譯季晶晶／綜合外電
亞馬遜（Amazon）旗下雲端業務部門正加緊推出最新版的自研人工智慧晶片Trainium3，主打高性價比，要與輝達和谷歌搶市。（路透）
亞馬遜（Amazon）旗下雲端業務部門正加緊推出最新版的自研人工智慧晶片Trainium3，主打高性價比，要與輝達和谷歌搶市。（路透）

亞馬遜（Amazon）旗下雲端業務部門正加緊推出最新版的自研人工智慧晶片，主打高性價比，要與輝達（Nvidia）和Google的硬體產品搶市。

亞馬遜雲端服務（AWS）副總裁Dave Brown在採訪中表示，這款名為Trainium3 的加速器最近已安裝在少數資料中心，周二起開放客戶使用。他說，「到明年初，部署會非常快速地擴張」。

這一步對亞馬遜在AI領域突圍至關重要。該公司雖然是全球最大雲端運算與資料儲存租賃商，但在AI開發商市場不占優勢，許多企業選擇依賴與ChatGPT開發商OpenAI關係緊密的微軟，或Google生態系。

消息公布後，亞馬遜股價上漲0.23%到234.42美元，輝達漲幅收斂至0.86%，收181.46美元，AMD股價則跌到接近日內低點的215.24美元，跌幅2.06%。

亞馬遜希望吸引到尋求高性價比的企業，宣稱Trainium晶片執行AI模型所需密集運算時，以比輝達GPU更經濟高效。Brown表示：「我們對Trainium的性價比表現非常滿意。」

亞馬遜推出Trainium3的時間，距離上一代大約一年，以晶片產業標準堪稱衝刺，反映他們在跟進輝達每年推陳出新的腳步。

問題是亞馬遜晶片缺乏輝達那套成熟的軟體生態系。以AI模型實現工程設備自動化操作的Bedrock Robotics為例，他們雖將基礎設施架構在AWS上，但在開發引導挖掘機的模型時，仍採用輝達晶片，因其需要「高效易用的方案，而輝達滿足了這一點」。

目前已啟用的Trainium晶片多數由Anthropic使用，部署於印第安納、密西西比與賓州的資料中心。AWS今年稍早宣布，已串聯超過50萬顆此類晶片協助這家AI新創訓練最新模型，目標是年底前達到百萬顆晶片。

亞馬遜押注Anthropic的成功及其自身的AI服務能吸引到其他企業。但除Anthropic外，亞馬遜未公布其他大型客戶，使外界很難評估Trainium的成效。

而Anthropic也同時採用Google的TPU，並於今年初與Google母公司Alphabet簽訂價值數百億美元的運算資源協議，顯示它並未完全依賴AWS。

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

