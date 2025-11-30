我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「遇上ICE」職場權益指南 紐約移民聯盟走訪商家貼告示

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

未來一周美股四大觀察變數

記者張瀞文／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股示意圖。（路透）
美股示意圖。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅等的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括12月密西根大學消費者信心指數初值；11月ADP就業變化、Challenger裁員數、ISM指數；9月核心個人消費支出（PCE）、工廠訂單、工業生產、進出口價格等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括邁威爾科技、Credo科技、惠普企業、Salesforce、Snowflake、MongoDB、Gitlab、Rubrik、Crowdstrike、PureStorage、PVH、維多利亞的秘密、Kroger、梅西百貨、Dollar General、Dollar Tree等。

富蘭克林投顧指出，歷史經驗顯示，近十年那斯達克指數發生較大跌幅時均正逢市場重大事件，貿易戰、Fed升息。目前看來，近期下跌主因包含人工智慧（AI）泡沫疑慮與Fed不願快速降息。在Fed方面，雖然Fed在12月可能不降息，但至少不是升息，不易引發估值大幅重估，預計隨時間經過此兩負面因素將逐漸淡化。

至於AI泡沫，富蘭克林投顧分析，可能只是市場信心不足，實際上，ChatGPT、Gemini等領先AI模型的活躍用戶數、年度經常性營收（ARR）仍持續成長，愈來愈多AI工具也開始實現穩固商業模式，有助持續推動更多AI應用與發展。投資人應以長期投資視角看待AI，並透過定期定額長期投資美股或科技股，來參與這波AI巨浪帶來的機會。

AI 關稅 降息

上一則

台歐晶片創新論壇 國研院攜產官學研深化半導體合作

下一則

輝達股價11月表現淒慘 歷史經驗顯示12月可望送上「聖誕禮」

延伸閱讀

五角大廈盯上中國光通訊大咖 恐列涉軍清單

五角大廈盯上中國光通訊大咖 恐列涉軍清單
再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多
美債投資人 押寶聯準會12月降息

美債投資人 押寶聯準會12月降息
美債要噴了嗎？10年期殖利率又跌破4%

美債要噴了嗎？10年期殖利率又跌破4%

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉