美股四大指數全收高 降息預期增 Google再燃AI旋風 費半狂飆4%

編譯葉亭均／綜合外電
美國股市四大指數周一（24日）收高，延續上周五的漲勢，科技股領漲，那斯達克大漲超過2%，原因是經濟數據顯示美國就業市場疲軟，讓交易人士對聯準會12月降息的可能性更趨樂觀，此外，Goolge最新模型重新點燃市場AI題材，費半指數大漲超過4%。

道瓊工業指數24日收盤上漲202.86點，漲幅0.44%，報46,448.27點。史坦普500指數上漲102.13點，漲幅1.55%，收6,705.12點，創六周來最佳單日表現。那斯達克指數大漲598.92點，漲幅2.69%，至22,872.01點，創5月份以來最大單日漲幅。

費城半導體指數勁揚296.77點，漲幅4.63%，報6,703.20點。

Google最新AI模型Gemini 3好評如潮，母公司Alphabet股價大漲超過6%，Google自研晶片題材帶動博通（Broadcom）搶搭商機，博通股價周一收盤大漲超過11%，是領漲費半指數個股之一

圍繞Alphabet的熱情也蔓延到了AI產業的其他公司，美光大漲約8%。Palantir Technologies與超微（AMD）分別大漲4.8%和5.5%。 Meta、輝達與亞馬遜也跟進上漲。

總經方面，在最近長達六周的美國政府停擺之後，一系列姍姍來遲的經濟報告顯示勞動力市場疲軟，通膨居高不下，這增強了投資人對聯準會將在12月貨幣政策會議結束時宣布今年第三次降息的樂觀情緒。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）周一表示支持下月降息，提振了市場樂觀情緒。舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周一也在接受另一場採訪時表示支持12月降息。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）上周五表示仍有降息空間，也對市場產生類似影響。

Dakota Wealth的高級投資組合經理Robert Pavlik表示：「市場普遍認為12月將會降息。」

根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，金融市場預期12月降息可能性為85%，高於一周前的 42.4%。

本周將繼續工部經濟數據，零售銷售、生產者物價和耐久財新訂單數據將與Case-Shiller房價指數、世界大型企業聯合會消費者信心報告和全國房地產經紀人協會待售房屋數據等獨立指標都將在本周出爐。

在史坦普500指數的11個主要產業類股中，通訊服務類股漲幅最大，必需消費品以及能源股是僅有的兩個收跌的類股。

美國假日購物季本周拉開序幕，從周四的感恩節假期開始。美國消費者的健康狀況將受到評估，因為他們承擔了約70%的美國經濟。在裁員公告增加和調查報告疲弱的背景下，市場將關注是否出現任何疲軟跡象。儘管如此，美國全國零售聯合會預期今年假日銷售額將首次突1兆美元。

來自百思買等針對消費者的公司的業績預定本周稍晚公布。

德意志銀行預測史坦普500指數將在明年年底達到8,000點，這是全球主要券商中最樂觀的預測，此舉幫助提振了投資者的風險偏好。

百時美施貴股價上漲了3.3%。此前歐洲競爭對手拜耳公布了其心血管藥物的正面後期試驗數據，增強了人們對百時美施貴寶公司實驗性藥物milvexian的信心。

