委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

谷歌AI模式拚變現 擴大測試嵌入廣告

編譯湯淑君／綜合報導
免費使用人工智慧AI）聊天機器人的時代告終了嗎？未必，但將來使用時，可能得看廣告。多家科技新聞網站報導，Google最近測試將廣告嵌入「AI模式」搜尋結果，此舉象徵廣告贊助內容與AI生成答案融合的方式將有重大轉變。

搜尋引擎園地網站指出，這項轉變可能重塑能見度、點擊率和整體搜尋體驗。早期採用者可能受惠於較少競爭、新的格式，及使用者黏著度更強。這是目前為止，「AI模式」從單純實驗演變成廣告投放管道最清楚的跡象。

換言之，Google擴大測試「AI模式」，預告未來廣告植入AI使用體驗可能變成常態，或許會在日後搜尋功能大改版時推出。廣告主要有心理準備，未來「AI模式」可能變成Google搜尋中的主流廣告欄位。

科技網站Engadget報導，Google今年5月時還宣稱，並沒有在「AI模式」嵌入廣告的計畫；話雖如此，已投注巨資的AI，總有一天還是得賺錢，而廣告是讓AI變現的好辦法。

無論如何，看來免費、無干擾使用AI搜尋服務的時代即將結束。最近社群平台X宣布，搜尋結果將包含廣告。市場耳語也傳出，OpenAI已聘人把ChatGPT整合到一個廣告平台。該公司最近推出以文字描述生成影片的AI模型，稱為「Sora」，據說燒錢燒很兇，每天要花掉1500萬美元。

OpenAI「是敵非友」 美銀提醒科技大咖小心
Google推Nano Banana Pro AI影像生成升級
Google AI基建研發中心在台啟動 規模僅次美國總部
軟銀強攻AI基建 傳將豪擲30億美元改造俄亥俄廠 供OpenAI資料中心

這2種醋 清潔專家:有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
