軟銀強攻AI基建 傳將豪擲30億美元改造俄亥俄廠 供OpenAI資料中心

軟銀據傳將斥資最高30億美元，翻修俄亥俄州Lordstown電動車廠，改造後將為OpenAI即將興建的資料中心生產設備。(路透)

根據The Information周四報導，軟銀 計畫斥資最高30億美元，翻修俄亥俄州Lordstown電動車廠，改造後將為OpenAI 即將興建的資料中心生產設備。

根據報導，這座工廠將為德州Milam郡及其他地點的資料中心製造設備，此舉顯示軟銀全力押注引領生成式AI熱潮的ChatGPT開發商OpenAI 。

軟銀先前已出清58億美元的Nvidia（輝達，又名英偉達）持股，為執行長孫正義以OpenAI為核心的AI布局籌措資金。軟銀8月以3.75億美元購入Lordstown這座工廠。

OpenAI、甲骨文與軟銀9月宣布將共同推動「星際之門計畫」，在美國興建五座AI資料中心，總投資規模高達5000億美元，目標是打造全美先進AI網路。這也是三家公司今年1月在白宮宣布更大型合資計畫的其中一部分，當時軟銀承諾投入180億美元。

報導指出，俄亥俄州這座工廠正在建構模組化資料中心，這種可攜式預先組裝的設備能更快速部署，具備現場擴充能力。廠區內將設置一座運行中的小型資料中心供示範使用。Lordstown最早將自2026年第1季開始生產資料中心的設備。

OpenAI與軟銀合作打造的資料中心，將使這家AI新創公司更能掌控算力，該公司預測相關建設到2030年的成本將超過4500億美元。OpenAI高層先前曾向投資人表示，它的目標不僅是開發AI模型與應用程式，還希望能掌控自家資料中心以及晶片供應。

這樣做的話，OpenAI將步上Google後塵，後者自行設計晶片並自營資料中心。OpenAI可能因此在競爭中取得優勢，領先例如Anthropic在內的其他模型開發商與程式應用公司。但與競爭對手Meta和Google不同，OpenAI缺乏廣告或雲端服務業務來支應建設這些資料中心的成本。