電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

全美最大電信業者威瑞森通訊為因應市場競爭並降低成本，下周將裁員1萬5000人。(美聯社)

知情人士透露，電信業者威瑞森通訊(Verizon Communications)為因應日益激烈的無線服務和家庭網路市場競爭並且降低成本，計畫下周大幅裁員 1萬5000人，創該公司成立以來最大規模。

據悉，威瑞森這次大裁員多半會直接解雇。

知情人士之一並且透露，威瑞森另計畫把大約200家直營門市轉為特許經營模式，也會迫使部分員工離職。

根據提交給證券監管機構的文件，威瑞森截至2月約有10萬名員工。

威瑞森是全美用戶量最多的電信營運商，但在無線和家庭網路市場都面臨激烈競爭。在其他無線營運商不斷搶占客戶之下，威瑞森連續三季流失大量「事後付費的電話用戶」(postpaid phone subscribers)。為搶奪市場，該公司今年4月開始向大批客戶提供價格鎖定保證，然而，競爭對手亦步亦趨，隨即推出類似的促銷活動。

威瑞森最近一季流失7000個後付費手機用戶，而非華爾街分析師原先前預測的新增1萬9000名客戶。相較之下，其主要競爭對手AT&T、T-Mobile用戶數持續增加。

威瑞森先前已採取行動試圖強化競爭力，上個月任命首席獨立董事舒爾曼(Daniel Schulman)為執行長；舒爾曼曾任線上支付服務商PayPal和行動虛擬網路業者Virgin Mobile USA執行長，他表示將大幅削減威瑞森的成本、扭轉用戶流失的頹勢。

威瑞森曾聲稱要退出或精簡獲利前景不明的傳統業務，致力成為靈活的組織。

摩根史坦利分析師在10月報告中指出，如今要在成熟的美國電信市場實現舒爾曼願景絕非易事，無法一蹴可幾，威瑞森也許會隨著時間推移，在保持市場理性的同時改善營運和財務業績。

全美企業吹起精簡風。除威瑞森之外，亞馬遜(Amazon.com)、優比速(UPS)和零售商目標百貨(Target)等企業巨頭近幾周也都宣布裁員計畫。