美迎聖誕旺季 商家折扣幅度不如去年

編譯劉忠勇／綜合報導

年底聖誕購物檔期即將來臨，但今年從精品包品牌Coach到健康裝置製造商Therabody，眾多公司都縮減促銷力道，原因不盡相同。有的業者歸咎於關稅和通膨，有的則是為了維持品牌在消費者心中的形象。

顧問業者AlixPartners時尚零售業務主管拉平斯基說：「今年的年終購物季非常奇怪，零售業面臨許多挑戰。」她指出，不少企業先前還能吸收第一波關稅衝擊，但現在「已無空間再祭出過去那樣的折扣」。

Therabody執行長夏瑪說，雖然部分商品仍會打折，但折扣幅度已不如去年。由於關稅壓力，Therabody今年已被迫調漲售價5%到7%，並正把部分產線移出中國。

不過，在物價高漲、可支配所得減少的環境下，減少促銷有一定的風險。

密西根大學11月初步調查顯示，美國消費者信心指數接近歷史低點，顯示民眾對就業前景與物價上漲的憂慮升高。PwC調查顯示，消費者態度轉趨謹慎，預估今年節慶平均支出將較去年減少5%；17至28歲族群的預算縮水幅度更達23%。

GlobalData總經理桑德斯說，零售商陷入「進退兩難的局面」。「一方面他們想維持利潤，另一方面又知道市場競爭激烈，消費者期待折扣來刺激購買。」  

關稅 零售業 桑德斯

估未來10年美股績效落後 高盛喊「錢」進新興市場

超微喊「AI大成長」年營收將增35%

