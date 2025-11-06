Meta被爆1天刊登150億則詐騙廣告 占年收入10%

我的頻道

編譯陳韻涵／即時報導
臉書母公司Meta發布財務報告，其中10%收入來自虛假廣告。圖為Meta在加州參加遊戲展。(美聯社)
臉書母公司Meta發布財務報告，其中10%收入來自虛假廣告。圖為Meta在加州參加遊戲展。(美聯社)

路透取得的Meta內部文件顯示，這家社群媒體巨擘正從大量詐騙廣告中賺取驚人利潤。文件指出，Meta內部估算2024年約有10%的總收入、約160億元，可能來自詐騙與違禁商品廣告。更令人震驚的是，Meta評估旗下臉書(Facebook)、Instagram及WhatsApp等平台，每天向全球使用者呈現多達150億則「高風險」詐騙廣告。

路透獨家報導，Meta至少在過去三年未能有效阻擋詐騙廣告，內容涵蓋虛假電商、投資計畫、非法賭博以及違禁藥物與產品。

由於Meta演算法個人化的緣故，一旦使用者點擊詐騙廣告，系統就會推送更多類似內容，讓受害者陷入惡性循環。

內部文件顯示，「詐騙經濟」的利潤相當可觀；2024年底的一份報告估算，Meta每年光是從高風險詐騙廣告中，就可獲利約70億元。

Meta的自動化審查系統僅會封鎖「95%確定為詐騙」的廣告商，若低於此門檻，系統不僅不下架，反而向廣告商收取更高費率作為「懲罰」，藉此抑制不當行為，但也遭批評形同「繳費續播」詐騙內容。

這份自評報告由Meta財務、遊說、工程與安全部門共同撰寫，內容涵蓋2021年至今的數據，顯示公司雖試圖量化平台濫用規模，卻對可能損及商業利益的整頓措施態度保守。

Meta從可疑廣告商獲利的現象，也凸顯數位廣告產業監管不足。

諮詢公司「企業風險解決辦法」(Risky Business Solutions)的詐欺審查員、Meta前安全調查員亞伯拉罕(Sandeep Abraham)批評：「若監管機構不容許銀行從詐欺中獲利，也不該容忍科技公司出現相同情況。」

Meta的產品如今被視為全球詐騙經濟的「支柱」，一份今年5月的簡報估計，Meta平台與美國約33%的成功詐騙案件有關，證券交易委員會(SEC)已介入調查Meta是否縱容金融詐騙廣告；英國監管機構2023年也指出，全英國約54%的支付詐騙損失與Meta平台相關，為其他社群媒體總和的兩倍以上。

文件顯示，Meta內部曾就此進行成本效益分析。公司評估潛在監管罰款最高可達10億元，但另一份報告指出，Meta每六個月可從「高法律風險」廣告中賺取約35億元，罰款遠低於收益。

對此，Meta發言人史東(Andy Stone)回應，路透引用的文件「曲解事實」，稱10%的估算「過於粗略且包含合法廣告」，但拒絕提供修正版數據。史東強調，過去18個月內全球詐騙廣告通報量減少約58%，今年已移除逾1億3400萬則詐騙內容。

不過，內部文件顯示Meta對此仍採漸進式策略，計畫將「違規收入」占比自2024年的10.1%，逐年降至2025年底的7.3%、2026年底的6%，並於2027年達成5.8%的目標。

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33

