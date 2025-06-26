聯準會公布資本需求修訂計畫 將調降美大型銀行eSLR比率

Fed負責銀行監管的副主席鮑曼。（美聯社）

美國聯準會（Fed）提出允許美國大型銀行提高槓桿之議，啟動自2008年金融危機以來對銀行資本需求額最大幅鬆綁。

Fed周三宣布計劃大幅調降美國大型銀行的「強化版整補充槓桿比率」（eSLR）。這項規定要求銀行貸款 等資產和衍生性金融商品等表外曝險的整體槓桿部位，應持有一定比例的高品質資本。該規定2014年起實施，是因應金融危機大幅改革的一環。

美國大型銀行長久以來呼籲監管機關放寬這種補充槓桿比率，認為現行制度反而讓他們因持有美國公債等低風險資產而受罰，也阻礙銀行便於在29兆美元的美國公債市場交易。

Fed副主席鮑曼說：「這項調整將有助於這些銀行在金融市場壓力時，維持公債市場運作並參與其他低風險業務。值得注意的是，這不會大幅減少這些大型銀行的第一類資本要求。」

Fed指出，這次調整將使八大銀行控股公司的資本需求減少130億美元，大約1.4%。

同時，針對大型銀行旗下存款子公司，這項調整將使資本要求減少27%，金額將減少2,100億美元，不過Fed表示，對控股公司層級的其他限制會部分抵銷減幅。

目前，包括摩根大通 、 高盛 在內的美國最大且具全球系統性重要的銀行，必須持有至少相當於資產5%的第一類資本（涵蓋普通股、保留盈餘等可先吸收損失的項目）。

美國金融局周三表示，Fed提出此案，將這個比率調降至3.5%至4.25%，與歐洲、中國、加拿大和日本最大銀行相符。