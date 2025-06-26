我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先是叫川普「Daddy」、譴責俄國力道也變弱 北約怎麼了

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

美首季經常帳逆差4502億美元創新高 占GDP的6%

編譯林文彬／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國捲入以色列和伊朗衝突，導致美國原已混沌不明的經濟情勢不確定性進一步升高。 （路透）
美國捲入以色列和伊朗衝突，導致美國原已混沌不明的經濟情勢不確定性進一步升高。 （路透）

美國轟炸伊朗並直接介入以色列和伊朗衝突，導致美國原已混沌不明的經濟情勢不確定性進一步升高，近20年前席捲全球的金融危機是否可能重演，已成為討論焦點。

關稅不確定性影響，第1季流入美國的外國直接投資（FDI）驟減至528億美元。流入美國的FDI減少，加上企業趕在川普祭出高額關稅前進口商品，導致美國第1季經常帳逆差擴大至4502億美元，創歷史新高。

路透專欄作家多蘭（Mike Dolan）進一步指出，4502億美元相當於美國GDP的6%，這個數字最後一次站上6字頭是在2006年，而當時正值全球金融危機爆發前夕，令人感到不安。多蘭表示，6%經常帳缺口只是扭曲的暫時高點，還是美國金融市場即將大幅回檔的警訊，仍有待觀察，但認為這個數字將長期維持在這種水準的人不多。

政策及全球事件近來起伏不定，除了以伊地緣政治情勢反覆曲折，美國總統川普關稅計畫也走走停停，遣返移民則引發大規模抗議並驚動飯店業與農業。基於對關稅與成本節節攀升感到憂心等因素，企業僱用人力速度已大幅下降，但未大舉裁員。目前美國失業率仍處於低點，即便是扮演美國經濟舵手的聯準會（Fed），也無法斷定情勢走向及是否降息。

一個史丹福大學經濟學教授布魯姆（Nick Bloom）管理、追蹤美國與全球經濟不確定性的指數最近數月持續快速上漲，觸及長期平均值四倍水準。布魯姆說：「伊朗衝突將導致這種充滿不確定性的情況雪上加霜，政治和經濟不確定性似乎影響所有政經領域。」

以伊衝突截至目前為止對油價影響不大，讓經濟學家感到振奮。如果油價真的大漲，新一輪通膨可能席捲美國。高盛分析顯示，油價上漲10%將導致Fed青睞的通膨指標個人消費支出（PCE）指數核心漲幅擴大0.04個百分點；如果油價上漲每桶10美元，美國國內生產毛額（GDP）成長率可能折損0.1個百分點。

油價 關稅 伊朗

上一則

鮑爾暗示9月前不考慮降息 「美元衰落論太過頭了」

下一則

全球首款AI+AR眼鏡 湖南量產

延伸閱讀

川普堅稱伊朗核設施已被摧毀 CIA局長與情報總監相繼背書

川普堅稱伊朗核設施已被摧毀 CIA局長與情報總監相繼背書
川普堅稱摧毀伊核設施 美下周與伊朗會談或簽協議

川普堅稱摧毀伊核設施 美下周與伊朗會談或簽協議
新聞眼╱一連串策略失誤 讓伊朗如今面臨難堪的失敗

新聞眼╱一連串策略失誤 讓伊朗如今面臨難堪的失敗
北約支持國防開支達GDP的5% 重申集體防衛承諾

北約支持國防開支達GDP的5% 重申集體防衛承諾

熱門新聞

比特幣。路透

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

2025-06-23 10:52
創業家戴偉立。(取材自MeetKai官網)

華裔女創業家收購晶片公司 身價破33億 首登全球富豪榜

2025-06-18 22:30
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美高學歷失業率衝「衰退級」水準 克魯曼示警川普政策「另一遺毒」

2025-06-20 07:10
香港知名美妝通路莎莎繼2018年退出台灣市場後，其在中國大陸最後的18家實體門店也將於6月30日前全數關閉。圖為2015年8月，莎莎與支付寶聯手打造的「未來商店」。（中新社）

昔亞洲美妝龍頭 中國最後18家門店全數關閉

2025-06-23 12:27
專家認為，只要滿足油價低於每桶85美元等三大條件，美國股市就會繼續上漲。路透

美股還有甜頭嗎？策略師點出續漲3大條件 看好類股曝光

2025-06-24 10:42

超人氣

更多 >
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光

傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」

伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」