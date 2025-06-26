我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先是叫川普「Daddy」、譴責俄國力道也變弱 北約怎麼了

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

美債「X日」恐落在8/15至10/3 BPC示警：政府3措施已用盡

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國會在8月休會前必須採取行動應對債務上限。（美聯社）
國會在8月休會前必須採取行動應對債務上限。（美聯社）

華盛頓即將到來的「X日」最新預測顯示，除非國會採取行動，否則該截止日期很可能落在8月15日至10月3日之間。「X日」是指美國政府因債務上限而無法償還債務的日期。

兩黨政策中心(BPC)發布的最新預測，是目前對美國政府何時可能違約和失去信用的最詳細分析之一。一旦違約，可能意味著金融危機和經濟衰退。

更新的截止日期也可能進一步加強共和黨盡快通過川普「大而美法案」的決心；共和黨承諾利用這項複雜的巨額法案作為避免違約的工具。

最近發布的參議院版本將債務上限提高了5兆元，而眾議院版本則提高了4兆元。目前的債務上限為36.1兆元，已於今年1月達到，政策制訂者可以透過所謂的「非常措施」延後「X日」。

BPC報告發現，政府可以暫時獲得資金來支付帳單的三項主要措施已基本用盡。

BPC總裁兼執行長斯佩林斯在聲明中補充說：「國會必須在8月休會前解決債務上限問題。」並補充說：「國會承受不起任何額外的不確定性。」

這項最新預測也出現在可能引起市場動盪的最後期限臨近之際；但對此事最了解的機構財政部卻輕描淡寫。

財政部長貝森特表示：「我們沒有公布具體日期，但我可以告訴你，我們已經接近警戒線了。」他重申5月的說法，當時他表示，違約將「對我們的金融體系造成嚴重破壞」，並且「聯邦政府的現金和非常措施很有可能在8月耗盡」。

貝森特還提出另一個需要市場考慮的因素。他指出，由於「法院干涉總統制訂貿易議程的權利，因此我們必須退還這筆巨額關稅收入」。最終日期可能會發生變化。

BPC負責經濟政策的副總裁阿卡巴斯指出，國會在2019年夏天也面臨類似的債務上限期限。自那時以來不斷膨脹的債務「應該提醒立法者，債務上限並非財政紀律的有效工具，當前的程序迫切需要改革。」

財政部 共和黨 貝森特

上一則

美國將壓制紅鏈 台灣經濟部長：台廠轉單來了

下一則

美國對中國關稅 專家估降至30％至40%

延伸閱讀

伊朗國會通過停止與IAEA合作 將加速民用核計畫

伊朗國會通過停止與IAEA合作 將加速民用核計畫
葛洛斯：美債將迎來「小熊市」 美股則邁向「小牛市」

葛洛斯：美債將迎來「小熊市」 美股則邁向「小牛市」
美債今年像坐雲霄飛車 後市如何發展？

美債今年像坐雲霄飛車 後市如何發展？
中4月再減持美債 持倉16年新低 退居第3大債主

中4月再減持美債 持倉16年新低 退居第3大債主

熱門新聞

比特幣。路透

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

2025-06-23 10:52
創業家戴偉立。(取材自MeetKai官網)

華裔女創業家收購晶片公司 身價破33億 首登全球富豪榜

2025-06-18 22:30
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美高學歷失業率衝「衰退級」水準 克魯曼示警川普政策「另一遺毒」

2025-06-20 07:10
香港知名美妝通路莎莎繼2018年退出台灣市場後，其在中國大陸最後的18家實體門店也將於6月30日前全數關閉。圖為2015年8月，莎莎與支付寶聯手打造的「未來商店」。（中新社）

昔亞洲美妝龍頭 中國最後18家門店全數關閉

2025-06-23 12:27
專家認為，只要滿足油價低於每桶85美元等三大條件，美國股市就會繼續上漲。路透

美股還有甜頭嗎？策略師點出續漲3大條件 看好類股曝光

2025-06-24 10:42

超人氣

更多 >
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光

傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」

伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」