美債「X日」恐落在8/15至10/3 BPC示警：政府3措施已用盡

國會在8月休會前必須採取行動應對債務上限。（美聯社）

華盛頓即將到來的「X日」最新預測顯示，除非國會採取行動，否則該截止日期很可能落在8月15日至10月3日之間。「X日」是指美國政府因債務上限而無法償還債務的日期。

兩黨政策中心(BPC)發布的最新預測，是目前對美國政府何時可能違約和失去信用的最詳細分析之一。一旦違約，可能意味著金融危機和經濟衰退。

更新的截止日期也可能進一步加強共和黨 盡快通過川普「大而美法案」的決心；共和黨承諾利用這項複雜的巨額法案作為避免違約的工具。

最近發布的參議院版本將債務上限提高了5兆元，而眾議院版本則提高了4兆元。目前的債務上限為36.1兆元，已於今年1月達到，政策制訂者可以透過所謂的「非常措施」延後「X日」。

BPC報告發現，政府可以暫時獲得資金來支付帳單的三項主要措施已基本用盡。

BPC總裁兼執行長斯佩林斯在聲明中補充說：「國會必須在8月休會前解決債務上限問題。」並補充說：「國會承受不起任何額外的不確定性。」

這項最新預測也出現在可能引起市場動盪的最後期限臨近之際；但對此事最了解的機構財政部 卻輕描淡寫。

財政部長貝森特 表示：「我們沒有公布具體日期，但我可以告訴你，我們已經接近警戒線了。」他重申5月的說法，當時他表示，違約將「對我們的金融體系造成嚴重破壞」，並且「聯邦政府的現金和非常措施很有可能在8月耗盡」。

貝森特還提出另一個需要市場考慮的因素。他指出，由於「法院干涉總統制訂貿易議程的權利，因此我們必須退還這筆巨額關稅收入」。最終日期可能會發生變化。

BPC負責經濟政策的副總裁阿卡巴斯指出，國會在2019年夏天也面臨類似的債務上限期限。自那時以來不斷膨脹的債務「應該提醒立法者，債務上限並非財政紀律的有效工具，當前的程序迫切需要改革。」