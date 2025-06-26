DOGE裁員餘波重創華府房市 待售量同比暴增1倍

DOGE效應終於出現。經過數月猜測，越來越多跡象顯示，華盛頓特區大都會 區的房地產 市場正在開始轉變，而聯邦政府裁員是罪魁禍首。

根據服務中大西洋地區的多重房源資訊服務平台Bright MLS數據顯示，該地區待售庫存激增，部分原因是提前退休 和整體經濟不確定性。雖然目前房價保持穩定，但一些房地產經紀人表示，買家猶豫不決，這可能會導致房價未來下跌。

接受Bright MLS調查的華盛頓特區地區經紀人中，近40%表示，上個月他們服務的客戶因聯邦政府裁員或買斷合約而買賣房屋。超過一半的經紀人表示，裁員影響了市場；43%的經紀人表示看到更多賣家。

馬里蘭州貝塞斯達Compass房地產經紀人尤契爾森(Diane Yochelson)說，「關鍵字是『不確定性』，完全的不確定性。」「現在人們正在考慮離開華盛頓特區。即使是雙收入家庭，只要有一人失去收入，由於經濟困難，他們也可能會考慮搬到其他更便宜的地方。」

根據Realtor.com網站數據，截至5月，華盛頓特區大都會區待售房屋超過1萬3500套，庫存量幾乎是去年同期的兩倍。Bright MLS首席經濟學家史特蒂文特(Lisa Sturtevant)表示，全美的房屋掛牌量有所增加，但證據顯示，華盛頓特區地區的房屋數量增加至少有一部分與政府效率部(DOGE)透過裁員和買斷措施縮減聯邦工作人員的舉措有關。

房產經紀人和經紀商報告指出，華盛頓特區春季售房者中約有15%是由於退休而出售房產，而大西洋中部地區的比例不到10%。今年稍早，川普政府向聯邦工作人員提供買斷方案，最多可獲得八個月的薪資和福利。約有7.5萬人接受了這項提議。聯邦工作人員雖遍布全美，但約有15%居住在華盛頓特區地區。