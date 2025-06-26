美交易所傳與SEC談判減輕監管 鼓勵高估值新創公司上市

知情人士透露，美國交易所營運商正與美國證券交易委員會(SEC)就減輕上市公司監管負擔進行談判，以鼓勵更多高估值的新創公司上市。諮詢細節涉及SEC、那斯達克 和紐約證券交易所(NYSE)。消息人士指出，正在討論的改革措施包括減少資訊揭露量和上市成本，以及提高少數股東的抗辯難度。

綜合來看，這些討論可能是2012年美國前總統歐巴馬 簽署《新創企業融資法案》以來，推動企業監管改革的最重要舉措，並將鞏固川普 第一任期內的努力。

那斯達克總裁格里格斯表示：「數據非常清楚地顯示，企業保持私有化的時間更長。」「我們需要提高公開市場的吸引力，因為這才是真正實現公司上市民主化的方式。這是我們工作的重點。」

NYSE集團總法律顧問克里馬在聲明中表示，「我們堅信，有效且高效的監管是保持市場吸引力的關鍵。」但他並未透露正在進行的具體討論。

SEC發言人表示：「SEC正在考慮解決阻礙資本形成的監管負擔，包括確保首次公開發行(IPO)再次成為企業熱衷的領域。」

然而，專家表示，放鬆資訊揭露要求以及降低上市或維持上市的成本往往是以犧牲投資人利益為代價；因為監管放鬆後，投資人面臨的損失風險會增加。