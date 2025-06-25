我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

為國流血獲紫心勳章 亞裔老兵因這理由自行遣返

黃仁勳：機器人接棒AI兆元商機 自駕車是首要商用

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達執行長黃仁勳表示，除了人工智慧外（AI），機器人技術是公司具有成長潛力的最大市場之一。(美聯社)
輝達執行長黃仁勳表示，除了人工智慧外（AI），機器人技術是公司具有成長潛力的最大市場之一。(美聯社)

輝達執行長黃仁勳表示，除了人工智慧外（AI），機器人技術是公司具有成長潛力的最大市場，而自駕車將是這項技術的第一個主要商業應用。輝達股價在周三（25日）創下新高，重拾全球市值龍頭企業寶座。

黃仁勳周三在輝達年度股東大會上回答一位與會者的提問時表示：「我們公司有很多成長機會，其中AI和機器人是最大的兩個領域，代表著數兆美元的成長機會。」

輝達股價周三收盤大漲4.3%，報每股154.31美元，突破自1月的歷史高點，公司市值膨脹至3.77兆美元，超越微軟的3.66兆美元，重奪市值龍頭地位。自4月低點以來，輝達股價已上漲63%，市值增加近1.5兆美元。

輝達最新一季財報成為重要利多因素，顯示成長強勁，儘管受到美國限制先進晶片出口到中國大陸影響，但仍展現未來動能。微軟、Meta、Alphabet與亞馬遜等科技巨擘的財報也進一步凸顯，輝達最大客戶群仍積極投資AI基礎設施。根據彭博彙編的供應鏈資料，這四家大廠合計貢獻超過輝達40%的營收。

Allspring Global Investments投資組合經理人Michael Smith表示：「我對輝達成長的信心比幾個月前更強，而AI軍備競賽顯然將延續至2025年，甚至可能到2026年。輝達的成長動能明顯已重新建立，且其護城河進一步擴大與加深，顯示其市場地位更為穩固。」

在周三的股東大會上，黃仁勳向投資人保證，市場需求依然強勁。他重申對整體電腦產業正進入AI基礎設施大升級初期的看法。

一年多前，輝達改變業務部門的報告方式，將汽車和機器人部門合併到同一類別，並在5月時表示，這塊業務部門單季營收為5.67億美元，年比成長72%，約占公司1%總營收。

輝達過去三年營收一路飆升，受惠可用於AI領域的繪圖處理器（GPU）需求強勁。根據LSEG數據，輝達整體營收，已從2023年度的約270億美元，去年飆升至1,305億美元，分析師預期今年營收將接近2,000億美元。

黃仁勳表示，雖然對於輝達來說，目前機器人技術的業務規模相對較小，但應用程式將需要輝達的資料中心AI晶片來訓練軟體，以及安裝在自駕車和機器人上的其他晶片。

此外，黃仁勳介紹了輝達Drive晶片平台以及賓士汽車正在使用的自駕汽車軟體。並透露公司最近為推出名為Cosmos的人形機器人AI模型。他說：「我們致力於有一天，會有數十億台機器人、數億輛自駕車和數十萬座機器人工廠都將由輝達技術驅動。」

輝達也為AI晶片提供許多互相搭配的技術，包括軟體、雲端服務和網路晶片，以將AI加速器連接在一起。黃仁勳表示，輝達的品牌正在不斷發展，現在應該被稱為「AI基礎設施」或「運算平台」提供者。

黃仁勳說：「我們很久以前就不再將自己只視為一家晶片公司了。」

輝達 AI 黃仁勳

上一則

Nvidia股價再創新高 重返全球市值龍頭寶座

延伸閱讀

黃仁勳出脫Nvidia股票 兩天賣10萬股 套現1440萬元

黃仁勳出脫Nvidia股票 兩天賣10萬股 套現1440萬元
黃仁勳赴歐洲行銷「主權AI」 獲英法德領袖回應

黃仁勳赴歐洲行銷「主權AI」 獲英法德領袖回應
黃仁勳：若美持續限制AI半導體輸中 華為將主導中國市場

黃仁勳：若美持續限制AI半導體輸中 華為將主導中國市場
受美嚴格管制影響 黃仁勳稱Nvidia將在業績預測時剃除中國　

受美嚴格管制影響 黃仁勳稱Nvidia將在業績預測時剃除中國　

熱門新聞

比特幣。路透

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

2025-06-23 10:52
創業家戴偉立。(取材自MeetKai官網)

華裔女創業家收購晶片公司 身價破33億 首登全球富豪榜

2025-06-18 22:30
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美高學歷失業率衝「衰退級」水準 克魯曼示警川普政策「另一遺毒」

2025-06-20 07:10
香港知名美妝通路莎莎繼2018年退出台灣市場後，其在中國大陸最後的18家實體門店也將於6月30日前全數關閉。圖為2015年8月，莎莎與支付寶聯手打造的「未來商店」。（中新社）

昔亞洲美妝龍頭 中國最後18家門店全數關閉

2025-06-23 12:27
專家認為，只要滿足油價低於每桶85美元等三大條件，美國股市就會繼續上漲。路透

美股還有甜頭嗎？策略師點出續漲3大條件 看好類股曝光

2025-06-24 10:42

超人氣

更多 >
3星座男愛愛後「瞬間冷下來」 他下半身是野獸、理智卻清醒？

3星座男愛愛後「瞬間冷下來」 他下半身是野獸、理智卻清醒？
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光

傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光
劉亦菲8歲就獲童模冠軍 照片曝光真的「從小美到大」

劉亦菲8歲就獲童模冠軍 照片曝光真的「從小美到大」
太浩湖翻船8死者公布 金山DoorDash高層及雙親罹難

太浩湖翻船8死者公布 金山DoorDash高層及雙親罹難