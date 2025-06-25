黃仁勳：機器人接棒AI兆元商機 自駕車是首要商用

輝達執行長黃仁勳表示，除了人工智慧外（AI），機器人技術是公司具有成長潛力的最大市場之一。(美聯社)

輝達 執行長黃仁勳 表示，除了人工智慧外（AI ），機器人技術是公司具有成長潛力的最大市場，而自駕車將是這項技術的第一個主要商業應用。輝達股價在周三（25日）創下新高，重拾全球市值龍頭企業寶座。

黃仁勳周三在輝達年度股東大會上回答一位與會者的提問時表示：「我們公司有很多成長機會，其中AI和機器人是最大的兩個領域，代表著數兆美元的成長機會。」

輝達股價周三收盤大漲4.3%，報每股154.31美元，突破自1月的歷史高點，公司市值膨脹至3.77兆美元，超越微軟的3.66兆美元，重奪市值龍頭地位。自4月低點以來，輝達股價已上漲63%，市值增加近1.5兆美元。

輝達最新一季財報成為重要利多因素，顯示成長強勁，儘管受到美國限制先進晶片出口到中國大陸影響，但仍展現未來動能。微軟、Meta、Alphabet與亞馬遜等科技巨擘的財報也進一步凸顯，輝達最大客戶群仍積極投資AI基礎設施。根據彭博彙編的供應鏈資料，這四家大廠合計貢獻超過輝達40%的營收。

Allspring Global Investments投資組合經理人Michael Smith表示：「我對輝達成長的信心比幾個月前更強，而AI軍備競賽顯然將延續至2025年，甚至可能到2026年。輝達的成長動能明顯已重新建立，且其護城河進一步擴大與加深，顯示其市場地位更為穩固。」

在周三的股東大會上，黃仁勳向投資人保證，市場需求依然強勁。他重申對整體電腦產業正進入AI基礎設施大升級初期的看法。

一年多前，輝達改變業務部門的報告方式，將汽車和機器人部門合併到同一類別，並在5月時表示，這塊業務部門單季營收為5.67億美元，年比成長72%，約占公司1%總營收。

輝達過去三年營收一路飆升，受惠可用於AI領域的繪圖處理器（GPU）需求強勁。根據LSEG數據，輝達整體營收，已從2023年度的約270億美元，去年飆升至1,305億美元，分析師預期今年營收將接近2,000億美元。

黃仁勳表示，雖然對於輝達來說，目前機器人技術的業務規模相對較小，但應用程式將需要輝達的資料中心AI晶片來訓練軟體，以及安裝在自駕車和機器人上的其他晶片。

此外，黃仁勳介紹了輝達Drive晶片平台以及賓士汽車正在使用的自駕汽車軟體。並透露公司最近為推出名為Cosmos的人形機器人AI模型。他說：「我們致力於有一天，會有數十億台機器人、數億輛自駕車和數十萬座機器人工廠都將由輝達技術驅動。」

輝達也為AI晶片提供許多互相搭配的技術，包括軟體、雲端服務和網路晶片，以將AI加速器連接在一起。黃仁勳表示，輝達的品牌正在不斷發展，現在應該被稱為「AI基礎設施」或「運算平台」提供者。

黃仁勳說：「我們很久以前就不再將自己只視為一家晶片公司了。」