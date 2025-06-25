繼兩位Fed放鴿後 五官員繼續附和鮑爾觀望立場

堪薩斯聯邦儲備銀行總裁施密德表示，Fed在調整利率前，應先觀察關稅等政策對經濟的影響。（路透）

聯準會（Fed）主席鮑爾重申對降息採取觀望立場後，多位官員也呼應鮑爾的說法，認為Fed不急於降息。

堪薩斯聯邦儲備銀行總裁施密德（有表決權）表示，Fed在調整利率 前，應先觀察關稅 等政策對經濟的影響。

他在在內布拉斯加州奧馬哈一場活動的談話中說：「在當前充滿變數的情況下，貨幣 政策採取『觀望』立場是合適的。美國經濟展現出韌性，讓我們有時間觀察物價和經濟的發展。」

鮑爾周二對於Fed是否會在7月降息，並未正面回應。他重申，決策官員需要進一步觀察加徵關稅是否會推升通膨。他表示，2021年開始的生活成本飆升經驗，讓Fed對同類情況再度發生格外警覺。

威廉斯：維持利率不變完全合適

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（擁當然表決權）周二也表示，在官員評估政策變動對就業和通膨的影響時，維持利率不變「完全合適」。

威廉斯說：「維持目前略偏緊的貨幣政策，有助於實現最高就業和物價穩定的目標。我們必須持續密切分析各項數據，觀察情勢變化。」

巴爾：支持在利率調整上採取觀望

聯準會理事巴爾（擁當然表決權）表示，他預料關稅將推升通膨，支持在利率調整上採取觀望態度。

巴爾說：「展望未來，我預期關稅會讓通膨走高。短期通膨預期上升、供應鏈調整，以及二次效應，可能讓通膨壓力持續一段時間。」

柯林斯：現階段貨幣政策偏緊是必要的

波士頓聯邦準備銀行柯林斯（有表決權）表示，現階段貨幣政策略偏緊縮是有必要的，儘管這已經讓住宅新建投資放緩。柯林斯坦言，房市對利率變動「非常敏感」。

她說：「當Fed調整利率時，房市通常最先反應，也會把貨幣政策的影響擴散到整體經濟。」

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（無表決權）表示，儘管最近通膨數據表現相當理想，但Fed在調整政策前，仍需進一步釐清關稅對物價的影響。