分析：美國大型銀行今年壓測可望出色 有充足資本提高股息

分析師表示，預計美國最大的幾家銀行今年將順利通過聯準會 的年度健康檢查，顯示它們擁有充足的資本可用於提高股息。

聯準會27日公布的「壓力測試」結果將決定銀行需要持有多少現金才能抵禦嚴重的經濟衰退。分析師表示，今年的測試方法不那麼嚴格，這意味著銀行的業績可能會更好，並透過股息和股票回購向投資人返還更多資金。

這項年度測試是在2007-2009年金融危機後推出的，是接受測試的22家大型銀行資本規劃的重要依據。銀行也用它來決定可以派發多少股利給股東。

摩根大通 分析師維朱內賈(Vivek Juneja)表示：「隨著監管方向的改善，人們對資本要求降低寄予厚望，這都得益於壓力測試的放鬆。」由於銀行的高資本水平，預計今年將平均提高約3%的股息，並增加股票回購。

貸款 成長放緩和有利的監管環境將使銀行在管理資本和增加股息方面更加靈活。然而，銀行在資本方面仍可能保持謹慎。

Raymond James分析師在報告中表示：「雖然資本回報前景有所改善，但考量持續的關稅、經濟不確定性以及監管改革的時機和力道，預計管理團隊近期仍將保持一定程度的保守。」

預計今年壓力測試的情境也將比去年寬鬆。

Jefferies分析師在報告中寫道：「其中包括美國實質GDP降幅收窄、失業率升幅收窄、短期和長期利率降幅收窄，以及其他一些改善，包括住房和股票價格下跌幅度收窄。」

對銀行來說，還有一個好消息是，預計未來這些測試對銀行來說只會變得更加可控。今年4月，聯準會啟動一項全面改革測試的計劃，其中包括在未來幾年對測試結果進行平均化以降低波動性，並讓銀行更清楚地了解聯準會對其的評級方式。