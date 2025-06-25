「經濟依然穩健」…鮑爾重彈老調 利率按兵不動

聯準會 主席鮑爾 強調控制通膨的承諾，並表示預計政策制訂者將按兵不動，直到更能掌握關稅對物價的影響。

鮑爾本周在國會兩個委員會出席聽證。他表示經濟成長強勁，勞動市場接近充分就業。

然而，他指出，通膨率仍高於聯準會2%的目標，而川普 總統的關稅政策將產生何種影響尚不明朗，「政策變化仍在不斷演變，其對經濟的影響仍不確定。」「關稅的影響將取決於其最終水平等諸多因素。」

鮑爾重申了聯準會主席慣用的措辭，表示政策制訂者「完全有能力等待更多了解經濟可能走向後再考慮調整政策立場」。

這種謹慎的語氣可能會進一步激怒川普。川普長期以來對鮑爾的批評愈演愈烈。川普24日凌晨在其「真相社交」平台上發布最新的猛烈抨擊，指稱他希望「國會真的能把這個非常愚蠢、死板的人收拾掉」。

鮑爾的演講內容大部分都是用來描述經濟的陳腔濫調，表示經濟「依然穩健」；他也用這個詞來形容勞動市場。

然而，在通膨問題上，他表示聯準會看好的指標PCE通膨率可能會在5月升至2.3%，不包括食品和能源的核心PCE通膨率將小幅升至2.6%。4月的這兩個數據分別為2.1%和2.5%。