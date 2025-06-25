美股最錢線/地緣政治緊張 市場認為最糟時期已過

中東緊張局勢升級尚未對股市造成衝擊。自6月13日以色列對伊朗 發動飛彈攻擊以來，史坦普500指數基本持平；23日和24日甚至上漲1.0%，這是對美國6月21日對伊朗發動攻擊以及伊朗隨後採取報復行動的直接反應。

策略師們普遍認為，只要伊朗的回應不會立即威脅到油價 大幅飆升，股指預計不會大幅下跌。

摩根史坦利投資長威爾森(Mike Wilson)在給客戶的最新報告中，分析了1950年以來衝擊股市的20多起地緣政治衝擊。

根據他的研究，在地緣政治緊張局勢驚嚇市場後的一個月內，史指平均上漲2%；在接下來的3個月內上漲3%，在接下來12個月內上漲9%。

威爾森寫道，「歷史顯示，大多數地緣政治引發的拋售都是短暫且溫和的。」「油價將決定市場波動是否持續。」

根據威爾森的研究，通常情況下，WTI原油價格必須較上年上漲至少75% 才會對股市產生顯著的負面影響。在當前情況下，這需要油價達到每桶120元左右；這與WTI原油23日低於71元的水平相差甚遠。

許多策略師認為，油價可能出現如此飆升的主要原因是伊朗封鎖霍爾木茲海峽，全球20%的石油 供應都經過該海峽。但一些報導指出，伊朗的反擊可能是衝突升級高峰的徵兆。線上博弈平台Polymarket 23日預測霍爾木茲海峽在7月底前關閉的機率僅有11%，遠低於22日52%的近期高點。

未來幾天或幾周，中東地區可能會出現更多令人擔憂的新聞。但市場認為，最糟糕的時期已經過去。

Ritholtz Wealth Management首席市場策略師考克斯(Callie Cox)在最新研究報告中寫道：「地緣政治衝突通常對美國經濟幾乎沒有影響。」「如果市場隨著時間演進而跟隨經濟和收益變化，那麼可以說，戰爭很少會對股市產生任何持久的影響。」（財經新聞組）