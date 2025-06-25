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評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

Fed官員看法出現分歧 但7月降息機率仍低

編譯劉忠勇／即時報導
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鮑爾周二在國會作證時提到，若通膨持續受控，降息時點可能會比預期更早，但仍強調要視後續數據而定。（美聯社）
鮑爾周二在國會作證時提到，若通膨持續受控，降息時點可能會比預期更早，但仍強調要視後續數據而定。（美聯社）

市場一度盛傳聯準會（Fed）可能在7月29至30日的政策會議上降息。雖有這種可能，但主流預期仍是維持利率不變，主席鮑爾和多數官員都傾向按兵不動。

聯準會負責監管的副主席鮑曼周一表示，不排除最快7月就會考慮支持降息。鮑曼自2018年加入理事會以來立場一向偏鷹，這番話引發市場關注。另一位理事、向來偏鴿的沃勒上周五也說，7月會議有機會討論降息。他們都認為，目前沒有跡象顯示美國加徵關稅會引發通膨明顯升溫。

不過，鮑爾以及多數理事和地區聯邦準備銀行總裁顯然態度保守。儘管鮑爾周二也提到，若通膨持續受控，降息時點可能會比預期更早，但仍強調要視後續數據而定。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（無表決權）、克里夫蘭總裁哈瑪克（無表決權）、紐約總裁兼副主席威廉斯（有表決權）、波士頓總裁柯林斯（有表決權）、明尼亞波利總裁卡斯哈里（無表決權），理事巴爾（有表決權）以及堪薩斯總裁施密德（有表決權）都和鮑爾立場一致，主張短期內不宜調整利率。

除非接下來公布的數據顯示通膨持續受控，否則即使美國經濟進一步放緩、外界預期降息的聲音升高，Fed大概仍將按兵不動，至少要等到秋季以後才有降息空間。

降息 鮑爾 利率

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分析：川普提名Fed影子主席徒增風險 更不利降息

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