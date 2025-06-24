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葛洛斯：美債將迎來「小熊市」 美股則邁向「小牛市」

編譯黃淑玲／綜合外電
「債券天王」之稱的葛洛斯（Bill Gross）。 （路透）
「債券天王」之稱的葛洛斯（Bill Gross）。 （路透）

有「債券天王」稱號的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）為美債多頭帶來壞消息，對美股投資人則是帶來好消息。

他警告，由於美國財政赤字高漲，美元走弱導致通膨居高不下，美國10年期公債殖利率將難以跌破4.25%。

另看股市，葛洛斯表示，美股有望繼續在人工智慧（AI）的強大推力下繼續走高。

葛洛斯周二（24日）在社群平台X上發文寫道，「我認為股市將邁向『小牛市』，債市將迎來『小熊市』」，「股市由人工智慧主導，並繼續帶動1%到2%的經濟成長」。

彭博資訊指出，葛洛斯對美債前景的判斷，是基於歷史趨勢。他沒能看到什麼理由，可讓殖利率能由當前水準有意義下降。他提到，10年期美債殖利率通常較消費者物價指數（CPI）高出約1.75個百分點。目前，10年期美債殖利率徘徊在4.3%左右。

基於美國政府財政赤字、隨之而來的債券供給、美元貶值，葛洛斯相信，美國CPI很難跌到2.5%以下，以致於10年期美債殖利率也很難跌到4.25%之下。

美國股市最近幾周由4月初川普對等關稅引發的拋售風暴中復原。標普500指數至今上漲逾3%，只略低於2月中旬時的歷史高點；科技股掛帥的那斯達克100周二創下歷史新高。華爾街分析師因為散戶投資人踴躍利用先前的下跌逢低買進，現在預期機構投資人也將增加股票曝險部位。

殖利率 債券 人工智慧

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