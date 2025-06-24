我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列打破沉默 內唐亞胡宣布同意川普停火提議

川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

黃仁勳出脫Nvidia股票 兩天賣10萬股 套現1440萬元

編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。(歐新社)
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。(歐新社)

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳已經啟動賣出自家股票的計畫，這項計畫預定讓他可在年底前出脫價值多達8.65億美元輝達股票，而近期的首批交易已讓他套現1440萬美元。

根據周一（23日）向美國證管會（SEC） 提交的文件，黃仁勳在6月20日、23日兩天共賣出10萬股輝達股票，總價1,440萬美元。黃仁勳這次出售股份套現是3月採行一項新的10b5-1計畫一部分，該計畫於上個月在輝達財報中揭露。

彭博億萬富豪指數顯示，黃仁勳以1,260億美元財富位居全球富豪榜第12名，他的財富幾乎全部由輝達股票構成。根據指數計算，黃仁勳迄今已出售價值超過19億美元的輝達股票。

輝達在非正常工作時段外沒有立即回應有關黃仁勳售股的置評請求。

黃仁勳預先安排的股票交易計畫，在億萬富豪或企業高層主管間是很常見的，主要是希望在不嚇壞投資人的情況下出售一些持股套現。黃仁勳這次已安排年底前出售600萬股，依據周一股價計算，現值8.65億美元。周一的另一份文件顯示，黃仁勳計劃短期內再賣5萬股。

文件也顯示，身價億萬的輝達董事史蒂文斯（Mark Stevens）同樣開始出脫持股，在6月18日賣出超過60萬股，套現約8,800萬美元。

史蒂文斯在6月初已提交計劃出脫400萬股輝達股票的計畫，迄今已經脫手逾200萬股。與黃仁勳和其他董事不同的是，史蒂文斯並非是依據10b5-1計畫售股。

根據彭博億萬富豪指數，史蒂文斯目前資產淨值達98億美元。

黃仁勳 輝達

上一則

IMF總裁示警：美攻伊朗 風險超過能源市場

延伸閱讀

黃仁勳赴歐洲行銷「主權AI」 獲英法德領袖回應

黃仁勳赴歐洲行銷「主權AI」 獲英法德領袖回應
黃仁勳：若美持續限制AI半導體輸中 華為將主導中國市場

黃仁勳：若美持續限制AI半導體輸中 華為將主導中國市場
受美嚴格管制影響 黃仁勳稱Nvidia將在業績預測時剃除中國　

受美嚴格管制影響 黃仁勳稱Nvidia將在業績預測時剃除中國　
黃仁勳將與德總理會面 談開拓市場、發展AI需求 合作意願濃

黃仁勳將與德總理會面 談開拓市場、發展AI需求 合作意願濃

熱門新聞

高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。（路透）

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

2025-06-16 19:18
比特幣。路透

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

2025-06-23 10:52
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
創業家戴偉立。(取材自MeetKai官網)

華裔女創業家收購晶片公司 身價破33億 首登全球富豪榜

2025-06-18 22:30
美國有一檔ETF以配息率高達15%為賣點。路透

美國也瘋高股息 這檔ETF配息率達15% 3個月吸金逾70億

2025-06-17 09:34
美國聯準會（Fed）最新利率決策公布在即，華爾街知名多頭分析師表示，即使這回Fed幾乎篤定不會降息，但美股仍可望在Fed決策會後大漲。路透

不降息仍釋利多…華爾街大多頭：Fed會後美股將大漲

2025-06-18 10:20

超人氣

更多 >
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束