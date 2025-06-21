力排眾議 Fed理事沃勒：擔心勞動市場放緩 7月就該降息

聯準會 理事沃勒預計關稅不會大幅推高通膨，因此政策制訂者應該考慮最早在下個月就降低利率 。

他在接受採訪時表示，聯準會應該慎重行事，但也應該開始放鬆貨幣政策，因為通膨尚未構成重大經濟威脅；他預計通膨仍將持續下去。

他說，「我認為我們有能力做到這一點，最快在7月。」「無論委員會是否同意，我的看法都是如此。」

聯邦公開市場委員會(FOMC)本周決定維持基準利率不變；這是自去年12月降息 以來，連續第4次維持利率不變。

川普總統在第一任期內提名沃勒為聯準會理事，他一直在敦促聯準會降低利率，以降低36兆美元國債的借貸成本。

沃勒在演講中表示，他認為聯準會應該降息，以避免勞動市場可能出現的放緩，「如果開始擔心勞動市場的下行風險，那就現在就行動，不要再等了。」「為什麼要等到真正看到經濟崩潰才開始降息？所以我完全贊成在下次會議上開始考慮降低政策利率，因為我們不想等到就業市場崩潰才開始降低政策利率。」

包括沃勒在內的FOMC成員在本周一致投票決定維持利率不變，將基準聯邦基金利率鎖定在4.25-4.5%的目標區間

川普放話應採取大幅降息舉措，並認為基準利率應該至少降低2個百分點，甚至暗示應該比目前的4.33%低2.5個百分點。在聯準會本周會議前的演講中，川普稱聯準會主席鮑爾沒有推動降息是「愚蠢的」。

然而，沃勒表示，他認為委員會應該緩慢行動，「最好慢慢開始，逐步降低關稅，以確保不會出現大的意外。但首先要踏出第一步，這才是關鍵。」「我們已經暫停降息6個月，觀望一下；到目前為止，數據一直很好。我認為不需要再等太久，因為即使關稅晚一點推出，其影響也是一樣的。這應該是一次性的水平效應，不會造成持續的通膨。」