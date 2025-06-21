財經簡訊

傳Stellantis考慮出售瑪莎拉蒂

兩位知情人士透露，Stellantis正在考慮出售旗下陷入困境的豪華品牌瑪莎拉蒂等選項，以重組其龐大的14個品牌組合。

關於瑪莎拉蒂未來的討論早在上個月提名執行長菲洛薩(Antonio Filosa)之前就已開始。Stellantis 4月初聘請了顧問公司麥肯錫，就美國關稅對瑪莎拉蒂和愛快羅密歐兩大品牌未來規劃的影響提供諮詢。Stellantis當時確認，將全力支持這兩個品牌。然而，消息人士透露，麥肯錫提供Stellantis的選項之一包括分拆其唯一的豪華品牌瑪莎拉蒂。

禮來減肥藥在印度 反應積極

禮來公司表示，其糖尿減肥重磅藥物Mounjaro在印度市場的反應「積極」；並補充說，該公司正致力於滿足印度市場對這款藥物的需求。

今年3月，禮來公司擊敗競爭對手諾和諾德，將其糖尿病和減肥藥物引入印度。印度正努力應對14億人口日益加重的疾病負擔。根據研究公司PharmaTrac的數據，截至5月，Mounjaro在印度的銷售量已超過8萬1570個單位，總銷售額約2.394 億盧比，約合276萬美元。4至5月期間該藥物的整體銷售額成長了60%。

特斯拉 5.57億建上海儲能站

根據中國媒體《第一財經》的報導，特斯拉在中國首個採用其超級電池組的電網級電池儲能站將落腳上海。

報導指出，這家美國汽車製造商偕同中國康富國際租賃有限公司與上海市政府於周五簽署了一項涉及40億元人民幣（5.568億美元）的投資協議。特斯拉位於上海的超級電池工廠已於今年2月投產，用於生產其超級電池組。

達頓餐廳業績佳 估明年續增

達頓餐廳(Darden Restaurants)上季獲利和營收均超出華爾街 預期，並預計2026財年將實現穩健增長。

達頓餐廳第4財季淨利3.038億元，合每股2.58元；去年同期為3.081億元，合每股2.58元。不計收購Chuy’s Tex Mex餐廳的相關成本，截至5月25日的第4財季每股獲利2.98元，略高於預期的2.97元。淨銷售額成長10.6%達到33億元，部分原因是收購了103家Chuy’s餐廳，並新增了25家餐廳。食品預計2026財年全年營收將成長7%至8%，調整後每股獲利將在10.5至10.7元之間。