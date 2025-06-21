美股最錢線／關注中東、美經數據 股市稍作喘息

由於史坦普500指數徘徊在略低於2月高點的水平，投資人下周將關注以伊衝突和美國經濟數據，以評估股市的短期前景。

隨著關稅相關緊張局勢緩解，史指已從4月初的拋售中大幅反彈。然而史指似乎正在稍作喘息，目前比2月高點低約2.7%。該指數自2月以來有27個交易日維持在距高點5%以內，始終未能創下新高。

隨著以色列 和伊朗 互射飛彈，中東爆發全面衝突的威脅不斷升級，導致油價 大幅上漲，並引發市場謹慎情緒。

到目前為止，石油市場已吸收了地緣政治動盪的大部分影響，股市相對穩定。然而，股市投資人仍擔心油價上漲可能引發通膨，並擾亂聯準會的降息計畫。

卡森集團全球宏觀策略師瓦爾蓋塞表示：「問題在於油價及其對通膨的影響；這將影響貨幣政策以及聯準會維持『實質限制性』的利率多久。」

投資人表示，股市近期面臨的最大風險是美國是否加入以色列對其宿敵伊朗的轟炸行動。在伊朗首都德黑蘭空襲的第六天，居民紛紛撤離該市。川普的言論讓全世界猜測美國是否會加入以色列對伊朗核設施和飛彈設施的轟炸。

白宮19日表示，川普將在未來兩周內決定美國的行動。

匹茲堡Federated Hermes多元資產解決方案主管麥金泰爾(Damian McIntyre)表示，「如果美國參戰或兩國之間的襲擊進一步升級，這將給史指和股市有更多理由做出負面反應。」

但他也說，「如果雙方能夠緩慢緩和緊張局勢，這將對股市和風險市場有利。」「目前市場採取觀望態度。」

不過，投資人表示，地緣政治緊張局勢加劇導致的任何股市回檔都可能轉瞬即逝。

投資人還將關注一系列數據，包括23日的美國商業活動和房屋銷售數據、24日的消費者信心指數以及27日的個人消費支出(PCE)物價指數。（財經新聞組）