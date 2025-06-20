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銀價衝新高 民眾翻出銀器變賣、他拆房子找到一堆舊銀幣

編譯周芳苑／即時報導
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由於需求強烈，原本走跌的白銀價格6月起強勢反彈，與去年同比上漲27%，達到十多年來新高點。(路透)
由於需求強烈，原本走跌的白銀價格6月起強勢反彈，與去年同比上漲27%，達到十多年來新高點。(路透)

在川普總統關稅政策下，投資人擁抱貴金屬，加上太陽能板需求暢旺，原本走跌的銀價6月起強勢反彈，較去年同期上漲27%，達到十多年來新高點，

白銀與黃金一樣價格節節升，但同中有異，黃金漲價主要源自財富保值和珠寶用途，白銀約80%需求源自製造商。

分析師先前原本預計，川普貿易戰及取消再生能源激勵措施將拖累白銀需求，對行情不利，川普4月發動關稅攻勢時，銀價果如預期般與股票、石油等一起暴跌，投資者大買黃金；然而，本月情況大翻轉，銀價強勢回升，白銀賣家激增，紛紛將銀幣、銀器和銀條變現。

6月白銀期貨18日收盤價是每金衡盎司(troy ounce)36.866元，6月迄今上漲12%、一年來上漲27%；黃金期貨收盤價3389.8元，一年來上漲29%，6月上漲3.1%。

2011年，銀價在投機狂潮推動下飆升，一度達47.99元，實際價值等同於目前的69元左右，就如同1980年，銀價暴跌速度幾乎和漲速一樣。

最近，投資者認為銀價將進一步上漲。持有銀條的 iShares白銀信託基金(iShares Silver Trust)文件顯示，為滿足需求，該基金今年加碼近1100萬盎司白銀。

新澤西州硬幣店 Honest Coin Shop老闆亨內奇克 (Andrei Hnedchyk) 表示，客流量約增加 20%，客源主要是囤積貴金屬因應經濟不確定性的人。

芝加哥硬幣經銷商 Harlan J. Berk 營運長貝加(Russ Bega)說， 盡管價格走高，仍有許多人定期的少量買銀，以免錯過漲勢；有人大量買進。該公司為因應需求，每月白銀進貨量增加一倍以上。

眼看著銀價走高，許多人不惜費勁翻找10美分、25美分和50美分硬幣變賣求現，1965年前鑄造的25美分銀幣採用銀材質，熔化後價值超過6.5元。貝加有一個客戶是拆除工人，在一個房屋牆壁裡發現一堆舊銀幣，價值超過2萬元。

在紐約州經營古董珠寶業務的赫茲納 (Daniel Herzner)電話近來響個不停，都是顧客急於將所繼承的珠寶和餐具變現。

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