軟銀孫正義 傳想和台積電在亞利桑納打造AI和機器人園區

代號「Project Crystal Land」的園區構想，是孫正義職涯中最具雄心的計畫。(美聯社)

彭博新聞報導，軟銀集團（Softbank）創辦人孫正義尋求和台積電 合作，在亞利桑納州 打造一座兆元級產業園區，結合機器人和人工智慧（AI ）製造，這將是他個人職涯最大規模願景。

彭博引述知情人士報導，孫正義構想中的這座園區，類似深圳的大型製造基地，目標是把高科技製造業帶回美國。這個產業園區可能包括AI工業機器人的生產線。

軟銀希望這項計畫能由台積電擔綱，不過目前尚不清楚孫正義希望台積電扮演什麼樣的角色。台積電已規畫在美國投資1650億美元，並已啟動位於亞利桑納州的第一座晶圓廠量產。消息人士指出，軟銀這項計畫和台積電在鳳凰城布局並無關聯。

這項代號「Project Crystal Land」的園區構想，是67歲的孫正義職涯中最具雄心的計畫。他曾豪賭式投資多項業務，有過千倍報酬，也有數十億美元損失。他過去多次表示，對自己事業感到失望，並一再強調要全力推進AI發展。

彭博報導，軟銀已和美國聯邦與州政府官員接洽，包括和商務部長盧特尼克討論，爭取讓投資這個產業園區的企業能獲得租稅優惠。

知情人士表示，孫正義也親自接觸多家科技公徵求參與意願，並曾向三星電子高層提出此議。

知情人士透露，孫正義已就軟銀願景基金投資企業擬定一份可能參與亞利桑納製造園區的名單，包括像思靈機器人（Agile Robots）等專注於機器人和自動化技術的新創公司，可能會在這個產業園區設立生產基地。

不過這項規畫仍屬初步構想，是否能成局，有賴川普政府和州政府的政策支持。據日經新聞先前報導，孫正義構想的園區若按原規模推動，總投資可能高達1兆美元，實際規模則取決於大型科技企業的參與意願。若順利推進，孫正義也不排除在美國各地興建多座先進製造園區。

在推動亞利桑納計畫的同時，軟銀也在推進其他重大布局，包括計畫對OpenAI投資高達300億美元，以及以65億美元收購Ampere Computing。此外，軟銀還正與OpenAI、甲骨文（Oracle）和阿布達比的MGX合作啟動星際之門（Stargate）計畫，目標是將數千億美元資金投入全球的資料中心和相關基礎設施建設。

截至今年3月底，軟銀持有現金達3.4兆日圓（約230億美元），之後出售所持T-Mobile US約1/4股份，本月多進帳48億美元。軟銀目前淨資產規模為25.7兆日圓，其中最大一塊來自旗下晶片設計公司安謀（Arm Holdings Plc），這也讓軟銀在需要時具備進一步融資的能力。

軟銀正在為星際之門資料中心計畫尋求專案融資，這種模式也可能應用在「Crystal Land」這類大型開發案上。所謂專案融資（project finance），常見於石油或天然氣輸送等大型基礎建設領域，能讓投資人按個別項目籌資，減少前期資金壓力。