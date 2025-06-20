亞馬遜、微軟裁員 應驗AI失業潮 AI領域投資數十億美元

亞馬遜 執行長賈西(Andy Jassy)表示，該公司將在未來幾年裁員。而根據媒體報導，微軟 也計畫裁員數千人。這兩家公司在人工智慧 (AI)領域都投入數十億美元。

《彭博》引述匿名消息人士報導，微軟預計下月初宣布裁員，主要針對其銷售團隊。

微軟拒絕證實裁員消息。一位發言人表示：「正如往年例行所做的那樣，團隊會評估業務優先級，並確保它們與正確的策略成長機會保持一致。」

亞馬遜執行長賈西17日表示，人工智慧將導致其公司裁員。

他在給員工的備忘錄中表示：「隨著我們推出更多生成式人工智慧和代理，它應該會改變我們的工作方式。我們需要更少的人來完成目前正在進行的一些工作，而需要更多人來完成其他類型的工作。」

他指出，「很難確切知道這項技術隨著時間演進會帶來什麼結果。但在未來幾年，我們預計這將減少公司員工總數，因為我們將從在公司內廣泛使用AI而獲得效率提升。」

賈西表示，亞馬遜正在「在內部營運中廣泛採用生成式人工智慧」，用於其配送系統中的庫存管理和需求預測等任務。

這位執行長表示，由於人工智慧，「我們將能夠減少死記硬背的工作，而有更多時策略性地思考如何改善客戶體驗並創造新的體驗。」但他的言論遭到了員工的強烈反駁。

《彭博》19日報導，亞馬遜的一些公司員工正被要求搬遷到更靠近經理和團隊的地方。消息人士指出，這項命令將要求他們中許多人從美國各地遷往西雅圖、華盛頓特區和其他中心。

與此同時，亞馬遜和微軟一直在投入數十億美元推進其AI發展。過去幾年，由於對AI基礎設施的投資，亞馬遜的資本支出一直高於其他大型科技「超大規模企業」。預估2025年這種趨勢將持續下去。

亞馬遜預計將投入約1050億美元，遠高於同行，其中絕大部分將用於其雲端業務AWS的AI基礎設施建設。微軟預計在2025年投入800億美元，用於建置AI資料中心。

近年來，亞馬遜和微軟都宣布了裁員計畫。微軟在發布樂觀的財報後，5月裁員3%。就在賈西大力宣傳其AI策略之際，亞馬遜在2022年至2023年間裁員超過2.7萬人。在積極削減中階管理人員的同時，該公司5月又裁員100人，意在將亞馬遜打造成「全球最大的新創公司」。

根據職場調查機構Challenger, Gray & Christmas的最新報告，企業的「技術更新」，像是人工智慧的實施，導致2025年前5個月有2萬人失業。高盛在去年的報告中估計，生成式人工智慧將使所有產業近25%的工作自動化。