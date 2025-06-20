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Fed按兵不動 下步決策跟著關稅走 通膨、經濟成長受矚

財經新聞組／綜合報導
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關稅的最新分析見解，應該會是人們今年夏天翹首以盼的事情之一。

為此，聯準會主席鮑爾和他的同事選擇暫時維持利率不變。

但他表示，未來幾個月將更深入了解總統的關稅將如何影響美國經濟。關稅的規模、影響和持續時間仍然高度不確定。但聯準會最新的政策決定令人耳目一新：正確的選擇是等待。

鮑爾似乎同意華爾街分析師們的觀點：他們認為關稅的全面影響仍在醞釀中。

但這並沒有阻止聯準會官員調整他們的預測，以反映略微糟糕的結果。

聯準會官員目前預測，今年通膨率將高於先前預期，經濟成長率將低於先前預期。

在被問及為何聯準會預測發生變化，但利率決議與去年年底相比沒有變化時，鮑爾表示：「我們了解到，關稅將遠超預測者的普遍預期。」

但鮑爾迅速為經濟健康狀況辯護，強調了關稅政策的不確定性，同時也強調了美國經濟的韌性。

他表示：「美國經濟打破了所有關於其疲軟的預測。」鮑爾還提到商業信心的改善以及人們「正在努力渡過難關」的感覺；並補充說：「感覺比三個月前更加積極和有建設性。」

關稅雖是最大的未知數，但目前情況似乎良好。所以，等到數據顯示失業率並非處於歷史低點或通膨正朝著正確方向發展，不失為一個很適合的選擇。

聯準會仍在應對物價壓力，隨著更多關稅對經濟產生影響，物價壓力可能會加劇。然而，或許與直覺相反的是，即使通膨預期將會上升，但聯準會並未預測未來幾年利率會上升，甚至不會維持現狀。

對於聯準會令人困惑的計算，鮑爾淡化了對未來預測太遠的能力。

他說，「委員們寫下他們的利率路徑，但他們並不十分確信未來兩年會發生什麼。沒有人對自己的利率路徑有那樣的預期。他們想的是：『我要寫下什麼？』我的意思是：『你會寫下什麼？』」「要充滿信心地做到這一點並不容易。」

聯準會 關稅 鮑爾

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