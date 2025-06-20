以伊交火 穿越波斯灣船舶保費增6成 避開霍爾木茲海峽

以伊衝突大幅推高了途經紅海的船舶保險成本。(路透資料照片)

以色列和伊朗 不斷升級的衝突大幅推高了途經紅海和波斯灣的船舶保險 成本。

根據全球最大保險經紀公司Marsh McLennan的數據，目前海上保險公司對駛往波斯灣的船舶收取的保費 為船舶價值的0.2%，高於上周以色列突然襲擊伊朗之前的0.125%。

報導指出，假設一艘價值1億美元的船舶的保費從12.5萬美元大幅調漲至20萬美元，相當於調高7.5萬美元，調幅高達6成之多。保險公司的理賠涵蓋船體和機械本身的損壞，而不包括貨物損壞或是第三方責任。

Marsh McLennan表示，紅海的戰爭保險保費也有所上漲，而與以色列港口相關的保費則增加了兩倍多，達到0.7%。

Marsh McLennan表示，大多數保險公司已將報價有效期從先前的48小時縮短至24小時。

重新評估航運保險成本的措施反映出中東地區不斷惡化的安全環境，以色列和伊朗最近幾天繼續發生新的空襲。

兩國之間的衝突加劇了人們對衝突擴大範圍的擔憂，許多人密切關注美國干預的可能性。

達信全球海運、貨運和物流主管貝克(Marcus Baker)表示，「鑑於目前局勢已控制在區域內，為確保貨物能夠通過這些區域，仍然存在風險，」

一些船東最近選擇避開具有重要戰略意義的霍爾木茲海峽，再次印證了衝突期間業界的不安。

代表全球船東的波羅的海國際航運公會(Bimco)安全主管拉森(Jakob Larsen)本周表示，不斷升級的衝突引起了船東群體的擔憂，並導致通過該地區的船舶數量「略有下降」。

霍爾木茲海峽位於伊朗和安曼之間，是一條連接波斯灣和阿拉伯海的狹窄水道。它被公認為世界上最重要的石油咽喉要道之一。

石油即使暫時無法穿越霍爾木茲海峽，也可能導致全球能源價格上漲、運輸成本上升，並造成嚴重的供應延誤。