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以伊交火 穿越波斯灣船舶保費增6成 避開霍爾木茲海峽

財經新聞組／綜合報導
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以伊衝突大幅推高了途經紅海的船舶保險成本。(路透資料照片)
以伊衝突大幅推高了途經紅海的船舶保險成本。(路透資料照片)

以色列和伊朗不斷升級的衝突大幅推高了途經紅海和波斯灣的船舶保險成本。

根據全球最大保險經紀公司Marsh McLennan的數據，目前海上保險公司對駛往波斯灣的船舶收取的保費為船舶價值的0.2%，高於上周以色列突然襲擊伊朗之前的0.125%。

報導指出，假設一艘價值1億美元的船舶的保費從12.5萬美元大幅調漲至20萬美元，相當於調高7.5萬美元，調幅高達6成之多。保險公司的理賠涵蓋船體和機械本身的損壞，而不包括貨物損壞或是第三方責任。

Marsh McLennan表示，紅海的戰爭保險保費也有所上漲，而與以色列港口相關的保費則增加了兩倍多，達到0.7%。

Marsh McLennan表示，大多數保險公司已將報價有效期從先前的48小時縮短至24小時。

重新評估航運保險成本的措施反映出中東地區不斷惡化的安全環境，以色列和伊朗最近幾天繼續發生新的空襲。

兩國之間的衝突加劇了人們對衝突擴大範圍的擔憂，許多人密切關注美國干預的可能性。

達信全球海運、貨運和物流主管貝克(Marcus Baker)表示，「鑑於目前局勢已控制在區域內，為確保貨物能夠通過這些區域，仍然存在風險，」

一些船東最近選擇避開具有重要戰略意義的霍爾木茲海峽，再次印證了衝突期間業界的不安。

代表全球船東的波羅的海國際航運公會(Bimco)安全主管拉森(Jakob Larsen)本周表示，不斷升級的衝突引起了船東群體的擔憂，並導致通過該地區的船舶數量「略有下降」。

霍爾木茲海峽位於伊朗和安曼之間，是一條連接波斯灣和阿拉伯海的狹窄水道。它被公認為世界上最重要的石油咽喉要道之一。

石油即使暫時無法穿越霍爾木茲海峽，也可能導致全球能源價格上漲、運輸成本上升，並造成嚴重的供應延誤。

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