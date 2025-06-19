OpenAI執行長爆Meta挖角員工 簽約金1億美元仍遭拒

Open AI 執行長奧特曼(Sam Altman)表示，查克柏格 (Mark Zuckerberg)旗下的Meta 曾向競爭對手OpenAI的員工提供1億元的簽約獎金，鼓勵他們跳槽。

奧特曼18日在其兄弟傑克(Jack Altman)主持的播客《Uncapped》談話時表示：「它們開始向我們團隊的許多人開出巨額報價，比如1億元的簽約獎金。」

不過奧特曼表示，Meta挖走他員工的嘗試至少目前為止是失敗的。他說：「我們最優秀的員工都沒有接受他們的邀請。」

這位OpenAI執行長批評Meta，指稱「它們目前的AI努力並沒有達到預期的效果，但我尊重他們積極進取、不斷嘗試新事物的精神。」

他繼續說道：「Meta有很多值得我尊重的地方，但我認為它們並不擅長創新。我認為我們理解很多他們不理解的事情。」

媒體報導指出，查克柏格正在親自招募一支新團隊，致力於打造能夠超越人類能力的「超級智慧」機器。

根據《彭博》和《紐約時報》報導，查克柏格對Meta在人工智慧(AI)領域的努力感到非常失望，以至於他主動在自己家中與該領域的專家會面，並改變該公司位於門洛帕克總部的佈局，以便將新團隊安置在他辦公室附近。

Meta上周宣布斥資143億元收購Scale AI 49%的股份，以幫助查克柏格實現其雄心壯志，包括聘請28歲的創辦人兼執行長汪滔(Alexandr Wang)。作為交易的一部分，Scale AI部分員工將加入Meta。

過去幾年，查克柏格不斷推動將Meta重新定位為AI巨頭的步伐，但成效不一。隨著競爭對手OpenAI取得飛躍性進步並籌集了數百億美元的資金，他在該領域的投資也愈發激進。