我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

OpenAI執行長爆Meta挖角員工 簽約金1億美元仍遭拒

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

Open AI執行長奧特曼(Sam Altman)表示，查克柏格(Mark Zuckerberg)旗下的Meta曾向競爭對手OpenAI的員工提供1億元的簽約獎金，鼓勵他們跳槽。

奧特曼18日在其兄弟傑克(Jack Altman)主持的播客《Uncapped》談話時表示：「它們開始向我們團隊的許多人開出巨額報價，比如1億元的簽約獎金。」

不過奧特曼表示，Meta挖走他員工的嘗試至少目前為止是失敗的。他說：「我們最優秀的員工都沒有接受他們的邀請。」

這位OpenAI執行長批評Meta，指稱「它們目前的AI努力並沒有達到預期的效果，但我尊重他們積極進取、不斷嘗試新事物的精神。」

他繼續說道：「Meta有很多值得我尊重的地方，但我認為它們並不擅長創新。我認為我們理解很多他們不理解的事情。」

媒體報導指出，查克柏格正在親自招募一支新團隊，致力於打造能夠超越人類能力的「超級智慧」機器。

根據《彭博》和《紐約時報》報導，查克柏格對Meta在人工智慧(AI)領域的努力感到非常失望，以至於他主動在自己家中與該領域的專家會面，並改變該公司位於門洛帕克總部的佈局，以便將新團隊安置在他辦公室附近。

Meta上周宣布斥資143億元收購Scale AI 49%的股份，以幫助查克柏格實現其雄心壯志，包括聘請28歲的創辦人兼執行長汪滔(Alexandr Wang)。作為交易的一部分，Scale AI部分員工將加入Meta。

過去幾年，查克柏格不斷推動將Meta重新定位為AI巨頭的步伐，但成效不一。隨著競爭對手OpenAI取得飛躍性進步並籌集了數百億美元的資金，他在該領域的投資也愈發激進。

AI Meta 查克柏格

上一則

美股最錢線／反彈令人厭惡 市場情緒謹慎

下一則

日本5月出口衰退1.7% 8個月首見 Q2經濟恐再萎縮

延伸閱讀

奧特曼爆Ｍeta開1億挖角OpenAI人才 暗諷挖不走人原因

奧特曼爆Ｍeta開1億挖角OpenAI人才 暗諷挖不走人原因
奧特曼透露 世界可能已通過AI超越人類智慧的「奇點」

奧特曼透露 世界可能已通過AI超越人類智慧的「奇點」
彭博社：Meta挖角同業 加入「超級智能」團隊

彭博社：Meta挖角同業 加入「超級智能」團隊
Meta創建「超級智能」AI研究實驗室 Scale AI創辦人汪滔掌舵

Meta創建「超級智能」AI研究實驗室 Scale AI創辦人汪滔掌舵

熱門新聞

高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。（路透）

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

2025-06-16 19:18
專家表示，如果調整思維，投資人仍能找到物美價廉的科技股。路透

科技股太貴難下手？專家點名3檔仍便宜 籲投資人調整思維

2025-06-14 11:07
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
美國有一檔ETF以配息率高達15%為賣點。路透

美國也瘋高股息 這檔ETF配息率達15% 3個月吸金逾70億

2025-06-17 09:34
美國聯準會（Fed）最新利率決策公布在即，華爾街知名多頭分析師表示，即使這回Fed幾乎篤定不會降息，但美股仍可望在Fed決策會後大漲。路透

不降息仍釋利多…華爾街大多頭：Fed會後美股將大漲

2025-06-18 10:20
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

大而美法案有多「歹毒」？克魯曼：劫貧濟富向川普獻媚

2025-06-13 12:07

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮