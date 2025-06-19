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美5月獨幢住宅開工率增加0.4% 但建築許可數量大降

財經新聞組／綜合報導
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美國5月獨幢住宅建設增加，但未來建築許可數量大幅下降，顯示在關稅和未售出房屋庫存過剩的不利因素下，房地產市場低迷。

美國商務部人口普查局表示，獨幢住宅開工量上個月增加0.4%，經季節性調整後的年率為92.4萬套。

川普總統對木材、鋁和鋼材等進口產品徵收的關稅，正在推高建築商的建築成本。

關稅加劇了經濟的不確定性，而聯準會已暫停降息周期以應對這個不確定性。聯準會18日將基準隔夜利率維持在4.25-4.5%的區間；這是去年12月以來一直維持的水準。

借貸成本上升導致潛在買家望而卻步，導致市場上新建獨棟住宅的供應量降至2007年底以來的最低水準。美國全國住宅建築商協會(NAHB)發布的調查顯示，6月獨幢住宅建築商的信心跌至兩年半以來的最低點。

NAHB報告指出，為吸引買家而降價的建築商比例有所上升，並預測今年獨棟住宅開工量將下降。

5月獨幢住宅興建許可數量下降2.7%至89.8萬套。

包括房屋建設在內的住宅投資在經歷前兩年因房貸利率飆升而大幅下降後，於2024年出現反彈；但今年第1季略有萎縮。

桑坦德銀行美國資本市場首席美國經濟學家史丹利表示：「預計本季實際房地產活動將大幅下降，夏季可能還會進一步疲軟。」

關稅 房地產 利率

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