美股最錢線／反彈令人厭惡 市場情緒謹慎

美股 17日承壓，但仍徘徊在歷史高點附近，自4月觸及低點以來強勢反彈。但投資人情緒依然謹慎，因為市場正應對一系列不確定性。

嘉信理財引用市場研究公司SentimenTrader、Ned Davis Research和Vanda的數據顯示，投資人持股部位仍低於歷史平均水平，共同基金、對沖基金和散戶投資人正在緩慢重建其風險部位。

美國銀行的最新全球基金經理人調查也反映出這種謹慎態度。該調查顯示風險偏好急劇下降，淨28%的投資人在其投資組合中採取了比正常水平更為謹慎的風險水平。

然而，一些策略師認為，這種謹慎對股市來說可能更比較像是利多而非利空。

嘉信理財資深投資策略師戈登指出：「即使股市重回歷史高點，市場情緒仍然可能消極。」

他將近期的反彈描述為「絕對仍然令人厭惡」；但在經歷意外的大幅拋售之後，這種走勢並不罕見。

Fundstrat研究主管李湯姆在最近的客戶報告中寫道，「我們離歷史高點如此之近，但投資人大多仍然持悲觀態度。」「這仍然是最令人厭惡的反彈之一。」

最近幾周，華爾街 的策略師們也對股市更加看多。

在4月的市場拋售中，至少有11家華爾街投行調降史坦普500 指數目標價，但其中至少8家之後上修了對史指2025年收盤價的預測。

史指的目標價中位數目前為6100點，預示未來還有進一步的上漲潛力。

但戈登表示，漲幅主要集中在大型科技公司以外的產業，而大型科技股在過去兩年引領了牛市。他指出，物流和航空等商業服務業表現強勁，而貨運和商品生產等對經濟較敏感的產業則持續表現落後。

戈登認為，這代表反彈更具選擇性，並且可能是反向訊號，顯示股市仍有上漲空間，「這種痛苦的交易，可能仍然支撐著股市小幅上漲。」