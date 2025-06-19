我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

美股最錢線／反彈令人厭惡 市場情緒謹慎

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美股17日承壓，但仍徘徊在歷史高點附近，自4月觸及低點以來強勢反彈。但投資人情緒依然謹慎，因為市場正應對一系列不確定性。

嘉信理財引用市場研究公司SentimenTrader、Ned Davis Research和Vanda的數據顯示，投資人持股部位仍低於歷史平均水平，共同基金、對沖基金和散戶投資人正在緩慢重建其風險部位。

美國銀行的最新全球基金經理人調查也反映出這種謹慎態度。該調查顯示風險偏好急劇下降，淨28%的投資人在其投資組合中採取了比正常水平更為謹慎的風險水平。

然而，一些策略師認為，這種謹慎對股市來說可能更比較像是利多而非利空。

嘉信理財資深投資策略師戈登指出：「即使股市重回歷史高點，市場情緒仍然可能消極。」

他將近期的反彈描述為「絕對仍然令人厭惡」；但在經歷意外的大幅拋售之後，這種走勢並不罕見。

Fundstrat研究主管李湯姆在最近的客戶報告中寫道，「我們離歷史高點如此之近，但投資人大多仍然持悲觀態度。」「這仍然是最令人厭惡的反彈之一。」

最近幾周，華爾街的策略師們也對股市更加看多。

在4月的市場拋售中，至少有11家華爾街投行調降史坦普500指數目標價，但其中至少8家之後上修了對史指2025年收盤價的預測。

史指的目標價中位數目前為6100點，預示未來還有進一步的上漲潛力。

但戈登表示，漲幅主要集中在大型科技公司以外的產業，而大型科技股在過去兩年引領了牛市。他指出，物流和航空等商業服務業表現強勁，而貨運和商品生產等對經濟較敏感的產業則持續表現落後。

戈登認為，這代表反彈更具選擇性，並且可能是反向訊號，顯示股市仍有上漲空間，「這種痛苦的交易，可能仍然支撐著股市小幅上漲。」

華爾街 史坦普500 美股

上一則

財經簡訊

下一則

OpenAI執行長爆Meta挖角員工 簽約金1億美元仍遭拒

延伸閱讀

不降息仍釋利多…華爾街大多頭：Fed會後美股將大漲

不降息仍釋利多…華爾街大多頭：Fed會後美股將大漲
投資人關注以伊情勢和Fed稍晚利率決策 美股早盤接近平盤

投資人關注以伊情勢和Fed稍晚利率決策 美股早盤接近平盤
美參院建議2028年終止稅收抵免 太陽能股重挫近24%

美參院建議2028年終止稅收抵免 太陽能股重挫近24%
美股最錢線／Fed按兵不動、中東動盪…投資人仍樂觀

美股最錢線／Fed按兵不動、中東動盪…投資人仍樂觀

熱門新聞

高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。（路透）

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

2025-06-16 19:18
專家表示，如果調整思維，投資人仍能找到物美價廉的科技股。路透

科技股太貴難下手？專家點名3檔仍便宜 籲投資人調整思維

2025-06-14 11:07
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
美國有一檔ETF以配息率高達15%為賣點。路透

美國也瘋高股息 這檔ETF配息率達15% 3個月吸金逾70億

2025-06-17 09:34
美國聯準會（Fed）最新利率決策公布在即，華爾街知名多頭分析師表示，即使這回Fed幾乎篤定不會降息，但美股仍可望在Fed決策會後大漲。路透

不降息仍釋利多…華爾街大多頭：Fed會後美股將大漲

2025-06-18 10:20
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

大而美法案有多「歹毒」？克魯曼：劫貧濟富向川普獻媚

2025-06-13 12:07

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮