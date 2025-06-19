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持股比例分歧 微軟擬放棄投資OpenAI 再裁數千人擴展AI

財經新聞組／綜合報導
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微軟有意在人工智慧開發上自立門戶，放棄與OpenAI合作。（路透）
微軟有意在人工智慧開發上自立門戶，放棄與OpenAI合作。（路透）

根據英國《金融時報》報導，微軟準備放棄與OpenAI就未來聯盟關係展開的高風險談判。

知情人士透露，如果雙方仍無法就微軟未來在OpenAI的持股比例等關鍵問題達成一致，這家科技巨頭已考慮暫停與這家ChatGPT開發者的談判。

《金融時報》報導，微軟計劃在2030年之前繼續使用OpenAI的技術，並計劃依托現有的商業合約。

而根據《華爾街日報》16日的報導，OpenAI的高層曾考慮指控微軟在交易中存在反競爭行為；並補充說，兩家公司正在討論修改微軟的投資條款，包括其未來將持有的這家人工智慧新創公司的股權。

微軟對OpenAI數十億美元的投資，是其成為人工智慧領域領導企業的關鍵因素。

OpenAI需要獲得其主要支持者微軟的批准才能完成向非營利企業的轉型，該公司認為這將使其更容易籌集更多資金。

此外，《彭博》引述知情人士報導，微軟計畫裁員數千人，尤其是銷售部門。隨著這家科技巨頭擴大對人工智慧的投資，該公司正在精簡員工。

這次裁員是繼微軟5月裁員約6000名員工之後的最新一輪裁員。

隨著各行各業的公司加速將人工智慧融入其產品和服務以保持競爭優勢，這家科技巨頭擴大了對人工智慧的投資，以鞏固其領導地位。

亞馬遜執行長賈西表示，生成式人工智慧和智慧體的推出將在未來幾年減少其公司員工總數。

微軟計劃本財年資本支出800億美元，其中大部分用於擴建資料中心，以緩解人工智慧服務的容量瓶頸。

報導指出，預計裁員計畫將於下月初宣布，屆時這家科技巨頭的財年將結束。

報導還指出，裁員將不僅影響銷售團隊，時間安排也可能改變。

截至去年6月，微軟共有22.8萬名員工。

微軟 人工智慧 OpenAI

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