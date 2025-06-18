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美參院通過穩定幣法案 川普和加密產業取得一大勝利

編譯葉亭均／綜合外電
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美國參議院通過穩定幣法案，代表加密貨幣產業取得重大勝利。（路透）
美國參議院通過穩定幣法案，代表加密貨幣產業取得重大勝利。（路透）

美國參議院通過了總統川普支持的穩定幣法案，為與美元掛鉤的加密貨幣設立監管規則，這代表加密貨幣產業與川普取得重大勝利。

參議院17日晚間以68票贊成、30票反對的結果通過穩定幣法案「GENIUS Act」，意味著在高度分裂的參議院中罕見的一次兩黨合作，不過，共和黨成功阻止了民主黨人尋求禁止川普在任期內從其眾多加密項目中獲利的相關努力。目前，與川普有關的穩定幣市值已達20億美元。

眾議院也在推動自家版本的立法，其中包括對更廣泛加密市場進行監管的更全面措施。眾議員們現在必須決定是採納參議院的版本，還是談判達成一項妥協方案。

這項穩定幣立法是加密貨幣產業多年來在推動建立有利監管環境方面，最具成效的成果。此前，該產業已投入數億美元，支持對加密領域採取友善態度的國會議員。在美國去年大選中，加密重量級人士組建了美國歷史上資金最充足的企業政治行動聯盟，而且已為2026年中期選舉擬定了類似的計畫。

與美元掛鉤的穩定幣必須持有等值於發行量的美元儲備資產，像是短期公債，或是由各州或聯邦監管機構監督的類似產品。

加密產業支持者希望該法案能使穩定幣成為主流支付方式。一些零售商也支持該法案，認為在處理交易時，穩定幣比信用卡、支票等傳統銀行支付方式更便宜且更快速。

但銀行方面，尤其是中小型銀行，已警告穩定幣可能導致存款流失與信貸取得困難。大型銀行則在考慮發行自家的穩定幣，藉由準備金所產生的利息來獲利。

穩定幣本身就已經是將當有利可圖的業務，穩定幣領導業者、泰達幣（USDT）發行商Tether光靠準備金就賺進數十億美元。

若這項法案成為法律，科技公司與其他大型非金融企業也可能發行自己的穩定幣，這可能會顛覆金融與一般商業之間長期以來的分界。

加密貨幣 參議院 川普

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