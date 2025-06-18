過度關注「點狀圖」會有什麼問題？「Fed傳聲筒」解釋給你聽

Fed主席鮑爾一再提醒，點狀圖不代表已拍板的政策藍圖或承諾。（歐新社）

聯準會（Fed）決策前夕，各界無不關注同一道令人困惑的問題：19 位官員的利率 預測中位數，究竟會將2025 年的降息 次數畫成一次，還是兩次？

市場之所以對聯準會「點狀圖」如此關注，是因為市場普遍預期這次次會議會按兵不動，別無看頭。

不過，有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯指出，在官方每季利率預測背後，經濟前景極不確定，集所有目光於一身「近乎荒謬」，也難怪有官員打算重新檢視這種安排。

Fed每隔一次會議就會公布一次點狀圖；圖上每個點都代表一位官員對年底利率的預估。「點」的中位數顯示 2025 年降息一次還是兩次，對市場或許意義重大。但提米羅斯指出，2024 年的經驗證明，過度解讀中位數的小幅變動，不見得能真正指引經濟走向，或預測Fed對新數據的反應。

舉例來說：Fed在去年 6 月開會把當年降息預測從 3 次下修至 1 次，也就是只有1碼（0.25個百分點）。但最後Fed從 9 月開始一路降息 1 個百分點，9 月當月就砍了 2 碼。

點狀圖在經濟前景脈絡清楚時確實派得上用場，但當Fed必須應變突發狀況時，反倒會讓外界摸不著頭緒。

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里去年曾這麼說：「我們得提出大家會認真看待的預測，卻無法表達內心真正實在沒把握，因為終究得在在圖上點幾個點。」

Fed主席鮑爾 和同僚經常提醒，點狀圖只是「經濟預測摘要」（SEP）的一部分，不代表已拍板的政策藍圖或承諾，但市場往往仍把它當成Fed的正式表態。

卡斯哈里上月在一場聯準會研討會中坦言：「大多時候，我對得填寫 SEP 感到頭痛；但偶爾，我又慶幸我們有SEP。」

由降息2次減為1次，理所當然

提米羅斯指出，點狀圖若再下修 2025 年的降息預測，由上次的兩次1碼降為一次，理由很簡單：進口商品高關稅帶來新的通膨風險。一旦上修通膨預測，他們對按原定時程降息的信心就更不足。

彭博經濟學家也預測，點狀圖預測中值會顯示今年只會有一次1碼，因為幾乎所有 FOMC 成員都看到通膨上揚的風險，這點極其確定，因此這次鷹派論調將出自「點狀圖」而非鮑爾。至於鮑爾可能不想惹毛川普，因此仍會用「前景不確定」這類場面話。

提米羅斯暗示，「點狀圖」也可能以不變應萬變，因為任何調整都只是硬湊出來的具體數字。這也是鮑爾 3 月記者會上的解釋。他說，當時中位數利率預測之所以不變，是因為「高度不確定」，並反問：「要是你會怎麼寫？」