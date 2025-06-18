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美參院建議2028年終止稅收抵免 太陽能股重挫近24%

財經新聞組／綜合報導

美國太陽能類股走低。參議院一個小組提議2028年全面取消太陽能和風能稅收抵免，這是對川普總統全面減稅和支出法案提出的修改建議之一 。

太陽能逆變器製造商Enphase Energy是史坦普500指數跌幅最大的股票之一，下跌23.97%至34.92元。太陽能板銷售商Sunrun和SolarEdge Technologies分別暴跌超過33%。First Solar下跌17.89%。

由美國參議院委員會研擬的法案草案包含對川普預算案的幾項修改，該預算案被稱為「大而美法案」；眾議院上個月勉強通過該法案。

委員會主席發布的措辭設想在2026年逐步取消拜登時代《2022年通膨削減法案》中規定的太陽能和風能補貼，將激勵措施降至其價值的60%，並在2028年之前終止。

根據現行法律，稅收抵免要到2032年才會開始逐步取消。

花旗策略師表示，他們「仍然看好住宅太陽能」，「與先前對未在2028年12月31日前投入使用的項目大幅取消抵免相比，這略有改善，但比最初法案中從2029年開始逐步取消、並在2032年完全取消抵免的限制要嚴格得多。」

太陽能企業已經面臨美國住宅需求疲軟的壓力，這部分是由於高利率和加州主要市場的計量改革造成的。這些改革減少了客戶將多餘電力回饋電網所獲得的抵免額度。

Sunrun股價在過去一年下跌了54.52%，而Enphase Energy的股價在同一時期下跌了71.1%。景順太陽能ETF在過去一年下跌32.51%。

然而，參議院委員會對川普預算案提出的修改意見將水電、核電和地熱發電的稅收抵免延長至2036年。

參議院 川普 拜登

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