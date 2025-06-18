車市降溫… 消費者更謹慎 美5月零售銷售超預期下滑0.9%

美國商務部 報告指出，受汽車與汽油下滑以及對經濟走向的擔憂加劇的影響，5月消費者支出大幅回落。

根據經季節性而非通膨因素調整後的數據，5月零售額下降0.9%，降幅超過《道瓊》預期的0.6%。

不包括汽車在內的銷售額下降0.3%，也低於預期的成長0.1%。

然而，不包括汽車經銷商、建築材料供應商、加油站 等一系列項目，銷售額成長0.4%。這項數據稱為對照組，是商務部計算國內生產毛額(GDP)時使用的。

建築材料和花園商店的銷售額下降2.7%，而能源價格下滑導致加油站收入下降2%。汽車及零件零售商 銷售額下跌3.5%，酒吧和餐廳銷售額下降0.9%。

正面數據包括：雜貨零售商銷售額成長2.9%，線上銷售額成長0.9%，家具店銷售額成長1.2%。

海軍聯邦信用合作社首席經濟學家朗恩(Heather Long)表示。「美國人在3月關稅生效前購買汽車，5月則避開了汽車經銷商。家庭對物價上漲保持警惕，在消費方面也更加謹慎。」「人們正在尋找優惠，除非看到合適的商品，否則不會急於購買。」

雖然調查顯示5月消費者信心實際上有所改善，但與全年持續下降的水平相比，零售額仍出現回落。