美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

5月的數據顯示，美國人花在餐館和酒吧的消費，出現兩年多來最大減幅。凸顯出關稅 以及地緣政治的緊張，正在令消費者擔心自己的財務狀況。

根據商務部周二（17日）公布的資料，餐館與酒吧的銷售，5月下降0.9%，幅度是2023年2月以來最大。

餐館與酒吧的消費反映的是非必需的支出項目。過去12個月來，餐館銷售只有下降三次。在3月與4月的強勁上升後，5月的下降代表了消費轉為謹慎。

川普 總統的關稅目前還沒有導致美國的通膨更為升高，但已經促使許多美國人重新考慮花費。一些餐廳，特別是麥當勞這類主攻收入較低客群的業者，就已示警，消費者的情緒變得不安。家庭的財務狀況也因為高利率和生活成本不斷提高而惡化。

彭博分析師表示，美國消費者信心在5月因為通膨仍屬溫和而有所提振，但信心仍然相當脆弱。

連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯（Damola Adamolekun）周一接受訪問時，也強調了相關擔憂。他說：「如果市場情緒走低，會不會影響餐館生意？絕對會。」

川普還在國會討論中的減稅案，若能通過，彭博分析師認為，餐酒館的銷售或能在今年下半年獲得提振。