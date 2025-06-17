美銀：美債需求前景有「裂痕」 外國央行3月來持續拋售

美銀表示，各國央行從3月以來持續拋售美國公債。（美聯社）

美銀表示，各國央行 從3月以來持續拋售美國公債，顯示正進行資產多元化，減少持有這項美元資產。

在6月11日當周，全球央行和其他官方機構存放在紐約聯準銀行的美國公債規模減少170億美元，這使得從3月底以來累計減少的規模達480億美元。此外，外國投資者在聯準會 附賣回協議機制中的持有部位自3月底以來也下滑約150億美元。

美銀策略師斯韋伯（Meghan Swiber）為首的團隊周一在一份名為「外國對美債的需求出現裂痕」的報告中指出，這樣的減持行為「不尋常」，因為當美元走弱時，就如同今年情況，央行通常會買進美債。

國際對美債的需求近月來日益受到關注。美國總統川普的貿易與財政政策擾亂了金融市場，並引發海外投資人可能避開美國資產的推測，也就是被稱為「拋售美國」（Sell America）的交易。美元指數今年來下滑近10%，反映市場擔心關稅措施拖累美國經濟前景。

這些策略師表示：「這一資金流動可能反映官方部門正分散其美元資產配置。」策略師們表明他們依然擔心外國需求展望。

海外投資人一直是美國公債的重要買盤來源。事實上，根據聯準會的資金流向數據，今年第1季的美債需求幾乎完全來自經紀交易商與外國投資人。

斯韋伯表示，這凸顯出「一幅令人擔憂的景象」，因為經紀交易商的購買通常代表債券 供給與民間投資人需求之間的差距。

她說：「外國需求的走勢令人擔憂，尤其是考量到愈來愈多全球投資人減持美元資產或增加避險比率。」

策略師們也指出，最近的2年期與20年期美債標售中，外國投資人參與程度「持續轉弱」。