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AI雙雄助攻 費半今年來漲幅超越史坦普500指數一倍多

編譯簡國帆／綜合外電
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輝達（Nvidia）與超微（AMD）等晶片商業績展望看好。（路透）
輝達（Nvidia）與超微（AMD）等晶片商業績展望看好。（路透）

輝達（Nvidia）與超微（AMD）等晶片商業績展望看好的助攻下，費城半導體指數今年來表現超越史坦普500指數，漲幅超越史坦普500指數一倍多。

費半今年來累計上揚5.8%，遠優於史坦普500指數同期的2.6%。儘管分析師仍對美國總統川普目前暫緩實施的更高額對等關稅，心存疑慮，但Bernstein研究公司分析師拉斯根（Stacy Rasgon）認為，人工智慧（AI）的需求「看來有撐」，因科技巨擘都承諾高額資本支出，各國對發展主權AI的興趣也更加濃厚。

Bernstein分析師團隊指出，輝達量產Blackwell AI平台的腳步，已緩解市場對AI硬體需求的顧慮，客戶對輝達AI晶片的吃出「強到足以彌補中國（H20晶片）禁令的衝擊」，目前中國大陸出口禁令的損失已被排除在輝達前景之外，若禁令鬆綁或輝達找到繞過之道，反而還能帶來輝達股價的上漲空間。

此外，Oppenheimer分析師夏佛（Rick Schafer）推估，主權AI的整體市場規模將達1.5兆美元，到2028年時預料將建設好幾百萬瓩（GW）的資料中心，而每一GW的資料中心有望帶給輝達的營收基會上看500億美元。他說，輝達在AI領域仍擁有最佳地位，受惠於軟硬體全整合方案、與獨特的機櫃規模。

Bernstein分析師團隊也對超微的新款晶片感到「略為鼓舞」，「努力拉近（和輝達之間的）表現與時間差距」。Bernstein指出，超微的MI355晶片看似強勁，但要和輝達的機櫃規模產品相競爭仍有困難，至少還要一年後才推出的MI450競爭力似乎要到屆時才能揭曉。

Bernstein先前出具的報告指出，MI350系列將「終於拉近和輝達Blackwell產品的（原始）繪圖處理器（GPU）表現落差。

Bernstein也看好博通（Broadcom）的AI商機將一路強勁到2026年，因超大規模雲端服務業者（hyperscaler）聚焦於AI推論。

輝達 AI 史坦普500

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