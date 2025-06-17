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無人機廠商Airo上市兩天狂噴210% 沾了中東戰爭題材還有這利多

編譯葉亭均／綜合外電
無人機製造商Airo Group上市兩天，股價累積漲幅高達210%。（取材自Airo官網）
無人機製造商Airo Group上市兩天，股價累積漲幅高達210%。（取材自Airo官網）

無人機製造商Airo Group股價在16日連續第二天飆漲，上市兩天以來累積漲幅高達210%，儘管這家業者還處於虧損狀態，而且首次公開發行股票（IPO）的定價遠低於預期區間。有分析師說，這是因為搭上了中東衝突的題材。

Airo股價16日收盤大漲29%、延續上周五單日狂漲140%的猛勁力道，目前股價報每股31美元，是上市時10美元發行價的逾三倍。一名分析師說，若從機構買盤興趣缺缺的角度來看，這種飆漲走勢是罕見的。

Airo的IPO定價為每股10美元，遠低於先前預估的14-16美元區間，顯示市場需求明顯低於預期。然而上市後股價卻暴漲，分析師表示，可能反映散戶投資需求強勁。

Renaissance Capital分析師甘迺迪表示：「事實上，散戶投資者向來會押注於這種較小型、尚未獲利、尤其是還具備先進技術的公司。」

Airo上周五開始掛牌交易，當天正值以色列突然對伊朗發動攻擊、試圖破壞其核武計畫，導致軍工股普遍上漲。

此外，引發散戶需求暴增的一個原因，可能是美國總統川普本月稍早簽署的一項行政命令「解放美國無人機主導地位」，目標加速美國無人機生產並擴大出口。

至於機構投資者對Airo興趣缺缺的原因，可能是傾向於投資已獲利的公司，而Airo目前仍在虧損狀態。

Airo公布的財報顯示，第1季淨損197萬美元，營收1,180萬美元。雖然該公司尚未轉虧為盈，但Renaissance Capital分析師甘迺迪說，Airo年營收在2024年達8,690萬美元，比2023年大增101%，顯示有成長動能。

甘迺迪補充說：「烏克蘭近期成功利用無人機襲擊俄羅斯空軍基地，顯示這家公司產品的潛力。」「中東衝突升級，也可能推升未來需求。這話聽起來有些殘酷，但這類股票往往會從全球衝突中受益。」

無人機 伊朗 烏克蘭

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