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AMD單日大漲近9% 分析師看好GPU業務回升 調高目標價

編譯葉亭均／綜合外電
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(路透)
(路透)

超微（AMD）16日股價大漲近9%，原因是投資銀行Piper Sandler分析師調高超為目標價，理由是看好AMD近期發表的最新產品。

Piper Sandler分析師群表示，預期AMD的繪圖處理器（GPU）業務將在第4季迅速回升。他們預期，AMD屆時將大致擺脫美國對中國和其他國家實施半導體出口新規定所帶來的8億美元損失衝擊。

AMD在上周推出新一代AI晶片「Instinct MI400」系列。值得注意的是，AMD還發表一款名為「Helios」的伺服器機櫃，可將數千顆晶片串聯運作。這套系統預期對於雲端公司和大型語言模型開發商等AI客戶是重要產品。

當時AMD執行長蘇姿丰在加州聖荷西的活動現場展示這些產品，同台的OpenAI執行長奧特曼形容這些產品聽起來「瘋狂極了」。

Piper Sandler分析師在報告中表示：「整體來看，我們對這一周AMD的產品發表感到振奮，尤其是Helios機櫃，我們認為這對Instinct晶片的成長很關鍵。」

Piper Sandler將AMD股價目標由每股125美元上調至140美元。

AMD股價周一大漲8.8%至每股126.39美元，是1月7日以來最高。

另一方面，Bernstein研究公司分析師16日也在另一份報告中表示，他們受到AMD新產品「溫和鼓舞」，認為該公司正努力拉近與輝達的表現與時間差距。

該公司說：「雖然AMD新的MI355晶片顯然穩健，我們認為它在面對輝達機櫃級產品仍會陷入競爭苦戰。MI450系列（還有至少一年之遙）顯然將到了關鍵時刻。」

AI 輝達 加州

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