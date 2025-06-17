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德州迅速崛起 紐交所母公司ICE將在德州雙重上市

財經新聞組／綜合報導
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紐約證券交易所(NYSE)母公司洲際交易所(ICE)宣布，將在紐約證券交易所德州分公司(NYSE Texas)進行雙重上市，進一步豐富該交易所的上市業務，力求在競爭中脫穎而出。

紐約證券交易所德州分公司於3月正式開業，為被德州親商環境所吸引的企業提供了新的上市和交易平台。

根據ICE數據，今年前三個月已有10家公司在總部位於達拉斯的交易所進行雙重上市，包括油田服務公司哈里伯頓、Truth Social以及招聘公司Orion Group。

NYSE總裁馬丁(Lynn Martin)本月表示，紐約證券交易所德州分公司又有一家公司在等待雙重上市。並補充說，與這些公司的洽談「非常積極」。

德州正迅速崛起，成為與紐約州匹敵的重要金融中心，而這個「孤星之州」正以其親商政策和低稅率吸引企業發行人。

華爾街巨頭貝萊德和Citadel證券支持下，德州證券交易所集團(TXSE Group)去年宣布計劃推出德州證券交易所，以打破紐約主導的美國資本市場的格局。

該交易所計劃於2026年初開始交易，預計同年年底上市。

德州也是在紐約證券交易所上市公司數量最多的地區。

ICE將維持在紐約證券交易所的主要上市地位。其在德州證券交易所的雙重上市將於6月17日生效。

德州 ICE 華爾街

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