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G7發表聯合聲明籲解決中東危機 已獲川普背書

川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

財經簡訊

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能源主管擔心油價上探百元

全球能源主管齊聚馬來西亞首都吉隆坡參加一場產業會議，關注以色列和伊朗衝突的急劇升級。這場衝突引發了人們對衝突可能擴大並擾亂能源供應的擔憂。沙烏地阿拉伯國家石油巨頭阿美公司執行長納賽爾表示，衝突凸顯了石油和天然氣的重要性，「歷史告訴我們，當衝突發生時，石油和天然氣的重要性不容低估。」日本石油天然氣勘探公司國際石油開發株式會社(Inpex Corp.)執行長上田隆之表示，「如果真的爆發一場全面戰爭，我認為油價將升至100元以上。」

激進股東擬改革維秘董事會

《華爾街日報》15日晚間引述知情人士的話報導，激進投資客巴林頓資本集團(Barington Capital Group)已加碼陷入困境的內衣公司維多利亞的秘密股份；目前持股比例已超過1%。報導指出，該公司計劃敦促維多利亞的秘密「考慮引用新的獨立董事取代大多數董事會成員」，並促使這家內衣公司重新專注於其核心胸罩業務，以支撐其股價。該公司今年以來市值已縮水56%；上周發布第1季業績時調降全年預期。

Reddit推出兩項AI廣告功能

Reddit推出兩項新的人工智慧(AI)廣告功能，透過挖掘平台上的用戶對話，幫助品牌提升參與度。該公司表示，其AI驅動工具「Reddit Insights」將透過辨識平台趨勢並測試行銷活動創意，為行銷人員提供即時洞察，幫助他們規劃行銷活動。它還將提供一項名為「對話摘要附加元件」的功能，允許品牌直接在廣告下方嵌入「正面」用戶評論，以展示他們對廣告主題的看法。

華納兄弟探索債權人批准分拆

華納兄弟探索公司宣布，其債券持有人以壓倒性多數批准該公司分拆計畫，並制訂了與該交易相關的新資本結構。債券持有人也投票決定取消阻礙該公司執行分拆計畫的限制。該計畫是將其電影工作室和HBO Max串流服務與其日漸衰落的有線電視網絡分拆開來。投資人也支持該公司回購其2022年華納媒體與探索公司合併所產生的370億元債務近半的計畫。債券持有人必須在20日前批准債務契約的變更，這將使原有的有線電視業務及其債券持有人持有大部分債務。

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