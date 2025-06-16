美推穩定幣 零售商感興趣 可望作為信用卡商議價籌碼

美國聯邦參議院正在審議的穩定幣法案，激起零售商對這類加密貨幣的興趣。 （路透）

美國聯邦參議院正在審議的穩定幣法案，已激起零售商對這類加密貨幣的興趣，希望藉此對抗威士卡（Visa ）和萬事達卡（Mastercard）收取的信用卡手續費。南韓 新總統李在明 上任後，也將大力推動「韓版穩定幣」計畫，顯示穩定幣有望快速躋身主流金融工具。

參院正在討論的穩定幣立法，受到零售商大力支持，因為這些業者認為這項技術可望成為與Visa、Mastercard等信用卡片供應商，議價交易手續費的籌碼，甚至可能繞過這些網路直接營運。沃爾瑪和亞馬遜等零售巨頭據傳都已對穩定幣展現濃厚興趣。

對消費者來說，使用信用卡或簽帳金融卡十分便利，但對商家而言卻非如此，必須支付交易手續費給銀行業者、Visa及Mastercard，款項可能數天後才入帳。

美國全國便利商店協會（NACS）法務長肯特表示，商家要支付的手續費會這麼高，是因Visa與Mastercard各自與合作的銀行業者構成符合操縱價格定義的聯盟，告知銀行業者要向商家收取多少費用，導致理應在信用卡手續費相互競爭的銀行業者，並未在這塊領域競逐。

卡片支付網路業者也正採取行動，希望成為穩定幣生態系的關鍵基礎設施供應商。Visa去年宣布推出協助銀行業者發行穩定幣的平台，最近業者與Stripe旗下的Bridge部門合作，允許企業推出與穩定幣掛鉤的卡片。Mastercard則把穩定幣加入結算支援功能，允許商家收受穩定幣。

零售交易要採用穩定幣的另一大阻礙，為說服消費者穩定幣比現行的信用卡或金融簽帳卡更具優勢，尤其是信用卡還能累積回饋。穩定幣也要求消費者須擁有加密貨幣錢包，這些錢包常須透過MetaMask或Coinbase Wallet等第三方平台設定，進一步增加購物流程的麻煩。

另外，南韓新任總統李在明正在推動與價格緊釘韓元的穩定幣計畫，並且加速推進把穩定幣納入傳統金融架構的數位資產監管程序，以緩解美元穩定幣需求日增、可能引發資本外流的戰略憂慮。

南韓投資人在購買泰達幣與Circle等價格緊釘美元的穩定幣時，等同於押注美元，從而強化美元在全球數位資產市場的主導地位，也削弱了韓元的相對地位。