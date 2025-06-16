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科技股太貴難下手？ 專家點名3檔仍便宜

編譯林文彬／綜合報導
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隨著人工智慧（AI）題材發酵帶動科技股大漲，許多個股已不符合價值股傳統定義。不過，如果調整思維，投資人仍能找到物美價廉的科技股標的。

如果要避免買股票時花冤枉錢，估算一家公司在特定一段時間能賺多少錢，接著判定這家公司股價是否低估是方法之一，這種方法即傳統價值型投資。不過，隨著投資人為賺取更豐厚收益過去數年持續追逐大型科技股，價值型投資逐漸失寵。

Roundhill旗下美股七雄指數股票型基金（ETF）2023年4月11日問世以來已漲逾121%，安碩史坦普500指數價值ETF同一期間約漲31%。盡管績效落後，價值型投資人仍相信總有一天會否極泰來，但現實是這些投資人或許需要化被動為主動。

Kovitz投資組合經理人、投資時事通訊The Prudent Speculator編輯白金漢（John Buckingham）表示，價值型投資人必須調整思維，並釐清目前股市由何驅動。The Prudent Speculator追蹤的數據顯示，The Prudent Speculator旗艦投資組合預估本益比中位數為14.3倍，低於史坦普500指數的23.3倍。如果從1980年6月30日問世當天算起，The Prudent Speculator旗艦投資組合截至今年4月30日年化價格報酬率為13.43%，史坦普500指數同一期間年化價格報酬率為9.05%。

衡量一家公司股票是否反映事業價值的方法很多，傳統方法是觀察預估本益比，該指標反映投資人為一家公司未來1美元獲利支付的價格。價值股本益比相對較低，通常低於20倍，但許多科技股預估本益比可能遠高於20倍。如果想敲進科技股，價值型投資人或許必須採取非傳統策略。

價值型投資人判斷一檔股票是否便宜的另一種方式，是比較目前本益比與歷史平均值，藉此評估價位是否低於平常徘徊的區間。舉例來說，如果一檔預估本益比通常落在25倍的股票目前本益比為17倍，這家公司獲利仍可望成長。這種方法能協助投資人比較科技股，以及評估哪些股票相對便宜。

白金漢指出，隨著晶片和協助生產晶片的設備需求成長，庫力索法工業公司（Kulicke & Soffa）提供的半導體封裝技術大受歡迎。目前庫力索法預估本益比為35倍，不符合傳統價值股定義，但該公司未來兩年獲利可望快速成長。庫力索法2024年度調整後每股盈餘（EPS）為0.03美元，但2026年度預估將成長至1.39美元，2027年度進一步上升至2.24美元。

另一方面，市面上也有以成長為導向，但也會支付股利的科技公司，例如提供特殊玻璃的康寧（Corning）。康寧旗下大猩猩玻璃（Gorilla Glass）用於許多手機，該公司2026年調整後EPS預估將達到2.71美元，高於2024年的1.96美元。白金漢指出，康寧這檔股票有一個額外「福利」，即全年股利殖利率達到2.21%，這讓等待康寧事業成長的投資人獲得些許補貼。

還有一些公司獲利可望「強勁」成長，但股票價位合理。舉例來說，為AI開發增添動能的半導體製造商博通（Broadcom）股票預估本益比約34倍，也高於傳統視為價值股的區間，但該公司獲利預估將在短短三年幾乎翻倍。博通2024年度調整後EPS為4.87美元，2027年度調整後EPS估為9.53美元。

史坦普500 殖利率 AI

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